MS-Office im Office

Programme, die im Sekretariat und Büro wirklich von Nutzen sind

brilon-totallokal: MS-Office richtig nutzen und richtig viel Zeit sparen! Das ist die Grundlage eines 5-tägigen Kompaktseminars des IHK-Bildungsinstituts in Soest, das am 30.11. startet. Anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis wird der Umgang mit der jeweiligen Anwendung durch aktives Bearbeiten von Fallbeispielen geübt. Nach dem Office-Kompaktseminar sind die Teilnehmer in der Lage, den Büroalltag mit den grundlegenden Aufgaben problemlos zu managen.

Das Bildungsinstitut macht darauf aufmerksam, dass für diesen Lehrgang Bildungsurlaub beantragt werden kann.

Weitere Infos zu allen IT-Trainings erteilt Nicole Schnitker, 02941 9747546 oder [email protected].

