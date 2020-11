“Carl Carlton And The Songdogs” kommen wieder nach Brilon

“HIGH IN A SWEET RELEASE”-Tour im Januar 2021

brilon-totallokal: Nach der von Kritik und Publikum hochgelobten Reunion Tour 2019, sind Carl Carlton & The Songdogs motiviert und heiß, ihren musikalischen Siegeszug fortzusetzen.

Und wieder einmal mehr spielen sie in Brilon! Corona-bedingt gibt es am Sonntag, 24. Januar 2020 gleich zwei Shows: Um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon. Der Vorverkauf ist aktuell gestartet, jedoch aufgrund der aktuellen Situation zunächst nur online.

Das Tourmotto „HIGH IN A SWEET RELEASE” signalisiert diesen neugewonnenen Enthusiasmus der fünf Ausnahmemusiker.

Nachdem ihre vier Alben über die Jahre einen legendären Status erreicht haben, war es nicht verwunderlich, dass Fans und Publikum sich die Songdogs zurück auf die Bühne wünschten.

20 Jahre nachdem die Töne des ersten Songs “God’s Gift To Man” in den Dockside Studios in Maurice, Louisiana aus den Lautsprechern schallten, sind Carl Carlton & The Songdogs in Originalbesetzung und in Topform nach ihrer begeisternden Reunion Tour in 2019 wieder voll da! “Save the date” und frei nach Carls Motto: “Keep Swinging!”

Karten gibt es im Vorverkauf für 36 Euro (zuzüglich Versandkosten bzw. VVK-Gebühren) nur unter Tel.: 02961/9699-0, E-Mail: [email protected] oder www.ticket-regional.de.

Zwei Shows mit entsprechend reduzierter Besucherzahl wollen „Carl Carlton & the songdogs“ am 24. Januar 2021 in Brilon spielen.

Die an diesem Tag geltenden aktuellen Coronaauflagen werden eingehalten und sind zu beachten!

Fotocredit: Tine Acke

Quelle: Christoph Kloke – Kulturbüro Brilon Kultour

