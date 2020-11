Neuer Masterstudiengang Digitale Technologien

Start zum Sommersemester 2021 an der FH Südwestfalen in Soest

brilon-totallokal: Die Welt wird digital. Die Digitalisierung betrifft nahezu alle Lebensbereiche, verändert die Arbeitswelt rasant und hat zuletzt – Corona-bedingt – noch einen kräftigen Schub erfahren. Digitale Technologien werden damit zur zentralen Herausforderung des 21. Jahrhunderts, das Wissen über digitale Technologien wird zu einer der wichtigsten Kompetenzen. Big Data, künstliche Intelligenz oder IT-Sicherheit – die Fachhochschule Südwestfalen in Soest bietet zum Sommersemester 2021 den neuen Masterstudiengang Digitale Technologien an, der sich mit genau diesen Entwicklungen befasst.

Die digitale Zukunft stellt sowohl Entwickler*innen als auch Anwender*innen vor neue Herausforderungen. Die technische Realisierung der Digitalisierung über Hardware und Software muss entwickelt und permanent optimiert werden. Wirtschaftliche Prozesse ändern sich durch Digitalisierung maßgeblich und müssen demzufolge neu definiert und kompetent gesteuert werden. Nicht zuletzt ist auch die Rolle des Menschen in einer durch künstliche Intelligenz gesteuerten Fabrik oder in der automatisierten Landwirtschaft zu überdenken.

Mit seiner interdisziplinären Ausrichtung ist der Masterstudiengang Digitale Technologien für Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen interessant. So werden Bachelor-Absolvent*innen der Agrarwirtschaft, des Maschinenbaus, des Wirtschaftsingenieurwesens ebenso wie Absolvent*innen interdisziplinärer Studiengänge mit technischer, design- oder managementorientierter Ausrichtung auf die Herausforderungen einer immer stärker digitalisierten Zukunft vorbereitet.

Das Studium verknüpft fachspezifische Anwendungen mit Kompetenzen für die digitale Arbeitswelt und IT-Wissen. Absolvent*innen werden aber nicht zu IT-Spezialist*innen ausgebildet, sie sind aufgrund ihres technischen Hintergrunds vielmehr in der Lage, Digitalisierungs-Technologien adäquat einzusetzen, die Ergebnisse anwendbar einzuordnen und die Möglichkeiten und Grenzen zu verstehen. Das macht den Studiengang Digitale Technologien an der Fachhochschule Südwestfalen einzigartig.

Im Masterstudium werden Kenntnisse aus den Bereichen Big Data, IT-Netzwerke und IT-Sicherheit, maschinelles Lernen, Arbeitswelt 4.0 und digitale Geschäftsmodelle vermittelt. Individuell können bereits zu Beginn des Studiums Schwerpunkte gewählt werden, wie beispielsweise Additive Fertigung, Automatisierung, Simulation, Interaktionsdesign, E-Business/Online-Marketing oder Smart Farming. Die Regelstudienzeit beträgt drei bzw. vier Semester je nach Vorkenntnissen. Berufstätige können Digitale Technologien auch parallel zum Beruf studieren. In der Regel verlängert sich dadurch die Gesamtstudiendauer. Detaillierte Informationen zum neuen Masterstudiengang sind im Netz einsehbar unter www.fh-swf.de/soest.

Fotocredit: shutterstock

Quelle: Sandra Pösentrup

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon