Stadtwerke Brilon warnen – Vorsicht bei Billig-Tarifen

brilon-totallokal: Einen neuen Strom- oder Gasanbieter zu finden ist heute nicht mehr schwer. Auf Vergleichsportalen wie Check 24 oder Verivox wird einem der Wechsel ganz einfach gemacht. Doch Vorsicht: Nicht immer die günstigsten Anbieter auf den ersten Seiten sind auch die beste Wahl! Oftmals werden potentielle Kunden mit sensationell guten Angeboten gelockt, dann wird das Geld aber durch allerlei Tricks wieder eingeholt.

Wer in der Suchmaske einen falschen Haken setzt kann schnell in einem unfairen Tarif landen. In den meisten Vergleichsportalen ist voreingestellt, dass Neukundenboni im Preisranking berücksichtigt werden sollen. Das hat zur Folge, dass auf den ersten Plätzen nur Tarife aufgeführt werden, die im ersten Vertragsjahr sehr günstig sind. Hier wird es aber ab dem zweiten Jahr deutlich teurer.

Wer trotzdem einen Tarif mit Boni wählt sollte unbedingt darauf achten, dass er diesen auch nach dem ersten Vertragsjahr erhält, denn die meisten Anbieter warten darauf, dass der Kunde von sich aus auf diesen achtet und zahlen diesen sonst einfach nicht aus.

Eine der üblichsten Maschen ist außerdem die versteckte Preisanpassung. Wenn ein Stromanbieter seine Preise erhöht, steht den Kunden ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht zu. Um eine mögliche Kündigung zu vermeiden, tricksen die Anbieter mit einem Informationsschreiben, in dem die Preisanpassung oft überlesen wird. In einem mehrseitigen Text wird die Preisanpassung dann meist nur in zwei kurzen Sätzen erwähnt. Kündigt der Kunden seinen abgeschlossenen Vertrag demnach nicht rechtzeitig, steigen seine Kosten für Strom und Gas im darauffolgenden Jahr deutlich an und das vermeintliche Schnäppchen war teurer als das Angebot der örtlichen Stadtwerke.

Die Stadtwerke Brilon bieten ihren Kunden anstelle von Boni preiswerte Strom- und Erdgas-Tarife zu fairen und transparenten Vertragsbedingungen und mit sicherer Preisgarantie.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.stadtwerke-brilon.de.

