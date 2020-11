Briloner Band Rustikarl trotzt der musikalischen Stille

2. Studioalbum erscheint am 20. November

brilon-totalokal: Diese verdammte Stille! Rustikarl steuert mit neuem Album und Musikvideo dagegen! Die Kneipen sind geschlossen, Konzertveranstalter verzweifeln beim Blick in den Terminkalender und Live-Musik scheint in absehbarer Zukunft ein Traum vergangener Zeiten zu bleiben.

Doch am Ende des Tunnels brennt ein kleines Licht: die heimische Band Rustikarl veröffentlicht kommenden Freitag ihr 2. Studioalbum. Die neue Single „Die Ruhe vor dem Sturm“ inklusive Musikvideo ist seit letztem Freitag auf allen verfügbaren Streamingdiensten online. Das neue Album steht in den Startlöchern, sogar ein Musikvideo wurde produziert.

„Natürlich würden wir gerne auf der Bühne stehen, um das neue Album mit den Leuten zu feiern“, so Christian Ester, Sänger der Band. Doch aus bekannten Gründen muss die Party verschoben werden. Aber genau deswegen hat die Band nach eigener Aussage eine Art „Jetzt erst recht“ Mentalität entwickelt. „Wenn Steine im Weg waren, sind wir drüber gefahren“, heißt es im neuen Song „Niemals allein“, und genau das soll nicht nur gesungen, sondern mit der Veröffentlichung des Albums in die Tat umgesetzt werden.

Das neue Album, aufgenommen und produziert in den „Rock or die Studios“ in Düsseldorf kommt mit 12 Songs daher, die zum einen zum Feiern einladen, und zum anderen zum Nachdenken anregen. „Uns war besonders wichtig, klarzustellen, dass wir jede Art von Fremdenfeindlichkeit ablehnen“, erklärt Björn Stürzebecher, Gitarrist der Band. Bereits am 13.11. veröffentlichte Rustikarl die Single „Die Ruhe vor dem Sturm“ inklusive Musikvideo, welches auf YouTube frei zugänglich ist. „Das aktuelle Musikvideo ist in Zusammenarbeit mit TRUST IN KARMA entstanden. Wir möchten auf diesem Weg Sören Duschek und seinem Team für die tolle Zusammenarbeit danken.“, so Fionn Bunse, Bassist der Band.

Das neue Album ist ab dem 20.11. überall verfügbar und verdient, gehört zu werden, um ein lautes Licht in diese dunkle Zeit zu bringen.

Quelle: Langstrumpf Records

