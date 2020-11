Tradition der Nord-Westdeutschen Mattenschanzentournee unterbrochen

brilon-totallokal: Himmelreich und Müller gewinnen 1. Virtuelle Nord-Westdeutsche Grundsprung Challenge – Skispringen in Corona-Zeiten – alles ein wenig anders

Bereitsam Anfang der Sommersaison standen die ersten Wettkämpfe der Nachwuchsskispringer unter keinem guten Stern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste als erstes das traditionelle Pfingstspringen auf den Herrloh-Schanzen sowie der St. Georg Schanze schweren Herzens abgesagt werden. Wenig später wurde dannauch die aus sechs Destinationen bestehende Nord-Westdeutsche Mattenschanzentour auf Eis gelegt.Umden jungen Skispringen dennoch eine Perspektive zu bieten, suchten die teilnehmenden Vereine der Tournee nach einer tragbaren Lösung, da jetzt auch das eigentliche Finale, welches in den Herbst verschoben wurde, endgültig gecancelt wurde.

Die Idee der 1.VirtuellenNord-WestdeutschenGrundsprung Challengewar geboren.

So solltevor allem für die jüngeren Schülerklassen ein Anreiz geschaffen werden auch weiterhin ihr sportliches Ziel vor Augen zu haben und sich vor allem mit der Konkurrenz messen zu können. Die Veranstalter der Skiklubs aus Rückershausen, Willingen, Meinerzhagen, Wernigerode, Braunlage und Winterberg führten so auf ihren jeweiligen Heimschanzen eine Video-Challenge durch. Diese Wettkämpfe gliederten sich in verschiedene Teilbereiche auf, in denen Anfahrt, Flughaltung, daszu springende „V“ sowiedie Telemark-Landung mit Ausfahrt bewertet wurden. Über sechsWochen konnten so alle teilnehmenden Nachwuchsspringer ihr technisches Können unter Beweis stellen und dem Endergebnis der während des Sprungs aufgezeichneten Videos entgegenfiebern. Die Auswertung aller Teilelemente erfolgte über das IAT Leipzig (Institut für angewandte Trainingswissenschaft). Insgesamt nahmen an dieser Grundsprung-Wettkampfserie 54 Skispringer und Skispringerinnen aus Hessen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen teil, wo kürzlich die Sieger der jeweiligen Altersklassen bekanntgegeben wurden.

Die Winterberger Jonah Müller und Anna Himmelreich erhielten beide das diesjährige Führungsleibchen und wurden mit dem 1. Platz belohnt. Charlotte Lauberund Nele Hennecke konnten sich mit ihren Sprüngen auf der heimischen Schanzenanlage am Herrloh jeweils einen erfolgreichen zweiten Rang sichern. Ebenso erfreulichist die Platzierung von dem momentan jüngsten Adleraus Winterberg-Max Mammey wurde in seiner Altersklasse Dritter.

Da bis auf Weiteres alle geplanten Wettkämpfe für den Skisprungnachwuchs sowie die Nordischen Kombinierer abgesagt oder verschoben wurden und das Training aufgrund der aktuellen Lage ebenso eingeschränkt oder nicht möglich ist, heißt es gerade für die jüngeren Sportlern umso mehr an sich zu glauben und täglich weiter fleißig eigenständig zu trainieren, um dann in der Zukunft wieder erfolgreich mit allen anderen Sportlern zusammen, an Wettkämpfen teilnehmen zu können.

