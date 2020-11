Warsteiner erweitert Alkoholfrei-Sortiment

Vielfalt mit starkem Auftritt

Ab März 2021 stehen somit drei alkoholfreie Pilssorten im Regal: Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % in erfrischend-kühlem Blau, Warsteiner Alkoholfrei nach einer Designanpassung in Gold-Rot und Warsteiner Herb Alkoholfrei weiterhin in Grün-Blau. So unterschiedlich wie ihre Farbgebung, so unterschiedlich sind auch ihre Konsumenten: „Mit Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % sprechen wir eine Zielgruppe an, die sportaffin sowie gesundheitsbewusst ist und auf Alkohol komplett verzichten möchte. Das Pils mit 0,0 Prozent Alkohol ist isotonisch, vitaminhaltig und bietet eine optimale Alternative zu Mineralwasser und Softdrinks nach einem intensiven Workout“, so Wendel. Ergänzt wird das 0,0er-Pils durch Warsteiner Alkoholfrei, das sich an alle richtet, die mit Freunden zum Feierabend, beim Ausgehen oder zum Grillen auf Alkohol verzichten möchten, nicht aber auf 100 Prozent Pilsgeschmack. Unverändert bleibt Warsteiner Herb Alkoholfrei als Alternative für alle, die Lust auf herben Pilsgeschmack haben.

Im Regal komplettiert wird das Alkoholfrei-Angebot von Warsteiner durch zwei fruchtig-frische Biermixe mit 0,0 Prozent Alkohol. Neu ist Warsteiner Grapefruit 0,0 %, das rund ein Jahr nach der Markteinführung von Warsteiner Grapefruit den Weg ins Supermarktregal findet. Ergänzt wird es durch Warsteiner Radler Zitrone Alkoholfrei, das bereits seit 2012 im Handel erhältlich ist.

Ab März 2021 sind Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % und Warsteiner Grapefruit 0,0 % im 4 × 6 × 0,33-Liter-Mehrwegkasten im Handel und in ausgewählten Gastronomien verfügbar. Warsteiner Alkoholfrei ist im Mehrwegkasten zu 4 × 6 × 0,33 Liter, 24 × 0,33 Liter, 20 × 0,5 Liter und 11 × 0,5 Liter im Handel und in der Gastronomie erhältlich.