Besondere Zeiten bringen besondere Krippenfeiern

So wird es in diesem Jahr in St. Michael Gudenhagen die etwas andere Krippenfeier geben.

brilon-totallokal: Dazu laden wir alle Familien am Heiligenabend ein, sich in der Zeit von 14:30 – 16:00 Uhr (solange der Vorrat reicht) in der Kirche St Michael in Gudenhagen eine Weihnachtstüte für

Familien Kinderkrippenspiel @ home abzuholen.

Diese beinhaltet viele Dinge, die ein christliches Weihnachten richtig schön machen.

Wer mag spielt das Krippenspiel mit seiner Famile zu Hause, singt ein Lied oder liest in

besinnlicher Atmosphäre eine Weihnachtsgeschichte unterm eigenen Weihnachtsbaum.

Es wird für jedes Kindesalter etwas ansprechendes dabei sein. Ebenso bestaht die Möglichkeit, das Opferkästchen an der Krippe abzulegen. Wir sind uns sicher, das sich auch an dieses Weihnachtsfest noch lange erinnert wird und wir freuen uns, über viele Familien, die unsere Aktion annehmen.

Auf die coronaüblichen Abstands- und Hygienergeln möchten wir auch an dieser Stelle schon hinweisen.

Bild: Das Foto zeigt die Kinder und das Organisationsteam des Kinderkrippenspiels aus Gudenhagen Heilig Abend 2019

