Genussvolle Weihnachten im Hochsauerlandkreis

Genießer zu Weihnachten glücklich machen mit dem „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hochsauerlandkreis & Umgebung“

brilon-totallokal: Etwas für den Schatz, ein Präsent für die Eltern oder Großeltern oder eine kleine Aufmerksamkeit für Freunde: Die Vorweihnachtszeit ist oft getrübt von der stressigen Geschenkejagd. Wer ein Geschenk für alle sucht, greift zum „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hochsauerlandkreis & Umgebung“. Über den Gastronomie- und Freizeitführer voller 2:1-Gutscheine freuen sich nicht nur Genießer, sondern auch Wellness-Jünger, Adrenalin-Junkies, Kulturinteressierte und viele mehr. Jetzt erhältlich zum Sonderpreis von 21,90 Euro statt 39,90 Euro!

Genießen auf ganzer Linie nach dem 2:1-Prinzip

Ein schönes Abendessen zu zweit oder mit Freunden, ein Relax-Tag in der Therme oder ein toller Ausflug in den Freizeitpark: Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hochsauerlandkreis & Umgebung“ lädt zu einer genussreichen Entdeckungsreise durch die Region ein. Alle Gastronomie- und die meisten Freizeit-Anbieter geben 2:1-Gutscheine. Restaurants spendieren also zum Beispiel das zweite Hauptgericht, im Café ist das zweite Frühstück gratis oder in der Wellness-Oase bekommt der Partner die Karte geschenkt.

Entdecken, genießen und sparen im Hochsauerlandkreis & Umgebung

Mit dabei in der Ausgabe 2021 sind unter anderem:

Pizzeria Il Primo, Büren

Gastronomie Weitblick Sorpesee, Sundern-Amecke

REX Café Restaurant am Dom, Arnsberg

La Le Lu Abenteuerland, Korbach

Movie Park Germany, Bottrop-Kirchhellen

u.v.m.

Auch zu Corona-Zeiten eine gute (Geschenk-)Idee

Kunden können versichert sein: Mit dem Schlemmerblock unter dem Weihnachtsbaum tun sie nicht nur ihren Liebsten etwas Gutes, sondern unterstützen auch alle Teilnehmer im Block. Nach den harten Monaten des Lockdowns haben sich die Anbieter ganz bewusst für eine Teilnahme im Schlemmerblock entschieden, um neue Kunden zu gewinnen, Stammkunden zu binden und eine bestmögliche Auslastung zu erzielen – natürlich immer unter Berücksichtigung aller geltenden Hygienevorschriften.

Extra-Geschenk für noch mehr Genuss

Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hochsauerlandkreis & Umgebung 2021“ ist ab sofort bis zum 1.12.2021 gültig. So werden Genießer-Wünsche auch noch lange nach Heiligabend wahr. Auf die Beschenkten wartet außerdem eine zusätzliche Überraschung: Die GutscheinbuchPlus-Card in jedem Block gewährt Zugriff auf über 5.000 weitere kostenlose Online-Coupons mit 2:1-Angeboten für ganz Deutschland. Einfach unter www.gutscheinbuch.de/plus anmelden, Wunsch-Gutscheine online oder direkt über ein mobiles Endgerät generieren und damit auch spontan unterwegs genießen und sparen.

Titel: Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Hochsauerlandkreis & Umgebung 2021

Preis pro Block: 21,90 Euro statt 39,90 Euro UPE (Code SBL21 bei telefonischen und Online-Bestellungen angeben und Block zum Sonderpreis erhalten, ab drei bestellten Exemplaren versandkostenfreie Lieferung)

Gültigkeit Block: ab sofort bis 01.12.2021

Erhältlich: im Handel, unter www.gutscheinbuch.de oder unter der Bestell-Hotline 01806 – 20 26 07 (20ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dem Mobilfunk)

Über Gutscheinbuch.de Gutscheinbuch.de ist Deutschlands Marktführer im Bereich Print-Gutscheine. Unter der Dachmarke Gutscheinbuch.de erscheinen der Gastronomie- und Freizeitführer Schlemmerblock und weitere Blöcke nach dem Motto „2x genießen, 1x sparen“. Mit 85 Prozent Marktanteil ist Gutscheinbuch.de größter Player im Bereich Print-Gutscheine in Deutschland und stellt Deutschlands größtes Gutscheinnetzwerk. Neben dem Print-Bereich bietet Gutscheinbuch.de auch mit eines der stärksten Online- und Mobile-Portale. Auf dem Onlineportal www.mobile-gutscheine.de stehen deutschlandweit Tausende 2:1-Gutscheine für Gastronomie, Freizeit und mehr zur Verfügung. Gutscheinbuch.de konnte bereits mehrfach Auszeichnungen und Preise für sich verbuchen. So wurde Gutscheinbuch.de beispielsweise zur Nummer 1 der Branche „Gutscheinbuch-Anbieter“ bei den Service Champions 2019 gewählt, Deutschlands größtem Service Ranking der Tageszeitung DIE WELT.

