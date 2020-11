Weihnachtsbaum aus dem Naturpark Dahme-Heideseen schmückt den Deutschen Bundestag

Einen ganz besonderen Adventsgruß überbrachte heute der Naturpark Dahme-Heideseen dem Deutschen Bundestag: einen Weihnachtsbaum.

brilon-totallokal: Überreicht wurde die fünf Meter hohe Tanne vom Leiter des Naturparks Dahme-Heideseen, Gunnar Heyne, gemeinsam mit dem Präsidenten des Verbandes Deutscher Naturparke e. V. (VDN), Friedel Heuwinkel, an den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, MdB sowie an Jana Schimke, MdB, die ihren Wahlkreis im Naturpark Dahme-Heideseen hat und auch Botschafterin des Naturparks ist. Der Naturpark Dahme-Heideseen ist einer von elf Naturparken in Brandenburg.

„Wir freuen uns“, betonte Gunnar Heyne, „dass mit unserem Weihnachtsbaum in den nächsten Wochen ein Stück Naturpark Dahme-Heideseen im Deutschen Bundestag steht und zur weihnachtlichen Stimmung beitragen kann.” „Deutschland besitzt mit aktuell 103 Naturparken eine starke Naturparkbewegung, die auf 28% der Fläche Deutschlands mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Regionalentwicklung, zum Erhalt der biologischen Vielfalt sowie zum Klimaschutz leistet“, ergänzte Friedel Heuwinkel bei der Übergabe des Weihnachtsbaumes. „Dieser schöne Baum steht symbolisch für die Leistungen der deutschen Naturparke für Mensch und Natur“, so Heuwinkel weiter. Gestiftet wurde der diesjährige Baum von der Hatzfeldt-Wildenburg´schen Verwaltung aus ihrem Forstrevier Massow.

Seit dem Jahr 2002 stellt in jedem Jahr ein Naturpark gemeinsam mit dem Verband Deutscher Naturparke einen Weihnachtsbaum für die Mitglieder und Mitarbeitenden des Deutschen Bundestags auf. Schülerinnen und Schüler der Naturpark-Grundschule Prieros haben mit selbst gebasteltem Baumbehang dem diesjährigen Weihnachtsbaum im Bundestag ein buntes Kleid verpasst. In den Vorjahren wurde der Baum im Rahmen eines vorweihnachtlichen Programms durch die Schülerinnen und Schüler überreicht, die auch den Schmuck für den Weihnachtbaum gebastelt haben. Dies war in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.

Weitere Informationen zum Naturpark Dahme-Heideseen finden Sie unter www.dahme-heideseen-naturpark.de. Informationen zum VDN und den Naturparken in Deutschland finden Sie unter www.naturparke.de.

Fotocredits: © Naturpark Dahme-Heideseen

Quelle: Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN)

