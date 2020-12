HSK-Sportler vom KreisSportBund geehrt

Sportgala konnte wegen Coronapandemie nicht stattfinden

brilon-totallokal: Die für März geplante HSK-Sportgala musste wenige Wochen im Vorfeld coronabedingt abgesagt werden. Im August dieses Jahres entschied sich dann das Organisationsteam für die Durchführung einer Nachholveranstaltung im kleineren Rahmen, ohne Showprogramm und mit geschlossenem Teilnehmerkreis.

Doch auch dieser Plan wurde durch die im Herbst wieder deutlich ansteigenden Infektionszahlen durchkreuzt, so dass der KreisSportBund als Veranstalter der Sportgala auch hier bedauerlicherweise wieder absagen musste. „Für uns sicherlich unglücklich gelaufen, v.a. aber schade für die Sportlerinnen und Sportler, deren hervorragende sportliche Leistungen Anerkennung in einen würdigen Rahmen verdienen“, so Michael Kaiser, Geschäftsstellenleiter des KSB.

So lief es dann letztendlich auf eine persönliche Übergabe der Pokale im kleinstmöglichen Kreis mit 2 Personen hinaus. Alles andere hatte die Coronaverordnung ab November nicht mehr ermöglicht. Die eigentlichen Wahlen waren direkt Anfang des Jahres gelaufen, so dass die Ergebnisse in allen Kategorien der HSK-Sportgala feststanden. So ließ es sich der Vorsitzende des KSB, Detlef Lins, natürlich nicht nehmen, allen Erst-, Zweit- und Drittplatzierten den Pokal persönlich zu übergeben.

Bei der Sportgala werden Ehrungen in sechs verschiedenen Kategorien vorgenommen. Die Vorschläge können aus den Sportvereinen kommen, aber auch die Presse bzw. der KSB selbst hat ein Vorschlagsrecht. Abstimmen kann jedermann, Vereine haben zusätzliche Stimmen, abhängig von der jeweiligen Vereinsgröße. In das Ergebnis fließt dann noch zusätzlich das Votum einer speziell gebildeten Jury mit ein. Folgende Platzierungen wurden dabei festgestellt:





Kategorie Sportlerin des Jahres 2019:

1. Cheyenne Rosenthal – Rennrodeln – BSC Winterberg

2. Alexandra Föster – Rudern – Ruderclub Meschede

3. Stefanie Drescher – Judo – BSV Meschede

4. Susanne Freckmann – Indiaca – GW Hausdülmen

5. Sabina Stroh – Rhönrad – TV Arnsberg 1861

Kategorie Sportler des Jahres 2019:

1. Lenard Kersting – Nordische Kombination – Skiclub Winterberg

2. Felix Griggel – Einrad – SSV Meschede

3. Sven Schröter – Schwimmen – SV Aegir Arnsberg

4. Lauro Klöckener – Minigolf – MSK Neheim-Hüsten

5. Bilal Akgüvercin – Fußball – RW Erlinghausen

Kategorie Mannschaft des Jahres 2019:

1. Bobteam Laura Nolte – Bob – BSC Winterberg

2. Katapaar den Ridder / Klappert – Judo – Kodokan Olsberg

3. 1. Damenmannschaft – Volleyball – RC Sorpesee

4. FC Assinghausen / Wiemeringhausen / Wulmeringhausen – Fußball

5. Männermannschaft – Judo – Kodokan Olsberg

Kategorie Gerd-Winkler-Ehrenpreis 2019 (Profisportler):

1. Justin Moczarski – Nordische Kombination – Skiclub Winterberg

2. Alexander Gassner – Skeleton – BSC Winterberg

3. Team SKS Sauerland NRW – Radsport

4. Philipp Hofmann – Fußball – Karlsruher SC

Kategorie Behindertensportpreis 2019:

TSV Bigge-Olsberg –Abteilung Rollstuhlbasketball-

Kategorie Sportsozialpreis 2019:

RW Wenholthausen (für das Engagement im Bereich Integration und des vorbildlichen Coronamanagements)

Der KreisSportBund HSK gratuliert allen Preisträgern sehr herzlich und wünscht alles Gute für die sportliche und persönliche Zukunft der Sportlerinnen und Sportlern. Ein großes Dank gilt auch den Sponsoren und Partnern der HSK-Sportgala. Diese standen auch in den momentan schwierigen Zeiten dem KSB immer zur Seite. Was die Sportgala 2021 angeht, laufen bereits seit vielen Wochen Gespräche mit diversen Überlegungen. „Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage in der ersten Jahreshälfte 2021 deutlich entspannt. Die aktuelle schwierige Situation erlaubt zwar keine präzise Planung wie in den vergangenen Jahren, wir werden aber alles daran setzen, eine für den Sport angemessene Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, so Michael Kaiser weiter.

Bild oben: Alexandra Foester mit Voba Vertreter Joerg Werdite

Quelle: Michael Kaiser – KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon