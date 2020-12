POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Brilon, Marsberg und Schmallenberg

brilon-totallokal: Brilon: In der Kurkölnischen Straße wurde am Sonntagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde ist zurzeit nicht klar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Marsberg: In der Bredelarer Straße brachen Unbekannte in einen Geräteraum ein. Zwischen Heiligabend, 18.00 Uhr und Sonntagnachmittag, 16.45 Uhr durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten sie diverse Gegenstände. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Schmallenberg: Im Ohle brachen zwischen Mittwochabend 22.00 Uhr und Heiligabend 07.45 Uhr in eine Praxis ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Am Montagmorgen zwischen 02.12 Uhr und 04.05 Uhr brachen Unbekannte in eine Rettungswache in der Von-Ascheberg-Straße ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände aus Rettungsfahrzeugen. Zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntagmorgen, 09.40 Uhr wurde in der Straße Wehrscheid in eine Fahrzeughalle mit Rettungsfahrzeugen eingebrochen. Teilweise wurden diese auch aufgebrochen. Außerdem wurden die weiteren Räumlichkeiten ebenfalls durchsucht. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

