Bund der Steuerzahler NRW lädt zu Webinaren für Senioren ein

Fast fünf Millionen Rentner sind inzwischen verpflichtet, eine Steuer­erklärung einzureichen, und jedes Jahr kommen tausende neuer Rentner hinzu.

brilon-totallokal: Aber auch so genannte Altrentner können durch die Rentensteigerungen der letzten Jahre betroffen sein. Meist wissen die Betroffenen nicht, welche Rechte und Pflichten damit einhergehen und wie sie die Steuererklärung konkret machen müssen. Hans-Ulrich Liebern, Steuerexperte beim Bund der Steuerzahler (BdSt) NRW, erklärt den Senioren in seinen kostenlosen Vorträgen, was sie beachten müssen und beantwortet ihre Fragen.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie bietet der BdSt NRW die bewährten Vorträge als Webinare an: freitags von 15 bis 16.30 Uhr, am 15./29. Januar, 19. Februar, 12./19. März 2021. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte beim BdSt NRW telefonisch an unter der Nummer 0211/99 175-62 oder per E-Mail an [email protected] und erhält dann eine E-Mail mit dem Teilnahme-Link zum gewünschten Webinar.

Quelle: Bund der Steuerzahler NRW

