Stadtwerke Brilon bieten intelligente Ladebox für Privatkunden

Jetzt von 900 € aus neuem KFW-Förderprogramm profitieren

brilon-totallokal: Privatkunden, die ein Elektroauto besitzen oder zukünftig anschaffen möchten, können jetzt mit der intelligenten „Briloner-Ladebox Clever“ von einem Komplettangebot beim Aufbau der eigenen E-Ladestation für zu Hause profitieren. Neben der Installation und Inbetriebnahme, die in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Elektro-Handwerk erfolgt, bieten die Stadtwerke Brilon vorab einen „Pre-Check“ an, um die technischen Gegebenheiten an dem gewünschten Installationsort des Kunden zu überprüfen.

Die moderne „Briloner-Ladebox Clever“ verfügt über eine Ladeleistung von bis zu 11 kW, wodurch E-Fahrzeuge schnell, sicher und ganz bequem von zu Hause aus geladen werden können. Sie ist geeignet für Garagen, Carports sowie den Außenbereich. Eine zusätzliche Besonderheit liegt in der intelligenten Steuerungsfähigkeit der Ladebox, die eine externe Lastmanagementsteuerung (z.B. über ein Haus-Energie-Management-System) ermöglicht und so z.B. auch mit überschüssigem Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage betrieben werden kann.

Daneben unterstützt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit dem KFW-Förderprogramm „Ladestationen für Elektroautos –Wohngebäude 440“ den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Privatpersonen, die auf ihrem Grundstück eine Ladestation für Elektro-Fahrzeuge installieren möchten. Durch Einbezug des neuen KFW-Förderprogrammes können die Anschaffungskosten einer E-Ladestation deutlich reduziert werden, wodurch für die „Briloner-Ladebox Clever“ inkl. Installation nur noch ein Eigenanteil von 600,-Euro aufgewendet werden muss.

Voraussetzung für die Zuwendung ist jedoch, dass der für den Ladevorgang erforderliche Strom aus erneuerbaren Energien oder aus vor Ort eigenerzeugtem regenerativem Strom (z. B. aus einer Photovoltaik-Anlage) stammt. Auch hierbei unterstützen die Stadtwerke Brilon gerne durch das Angebot eines entsprechenden Öko-Strom Tarifes.

Ausführliche Beratung zur „Briloner-Ladebox Clever“ und den dazugehörigen Förderprogrammen sowie Informationen rund um das Thema E-Mobilität erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02961/9886-251, per E-Mail unter [email protected] oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de/elektromobilitaet/.

Quelle: Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

