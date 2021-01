POL-HSK: Tankbetrug

Betrüger erbeuten Treibstoff

brilon-totallokal: Am Dienstag gegen 17:25 Uhr kam es an einer Tankstelle in der Möhnestraße zu einem Tankbetrug. Zwei Unbekannte näherten sich der Tankstelle. Während ein Täter einen Mitarbeiter in dem Verkaufsraum ablenkte, befüllte der zweite Täter einen Kanister an der Tanksäule. Ohne den Inhalt zu bezahlen, entfernte er sich von dem Gelände. Beide Täter waren männlich, dunkel gekleidet und trugen eine Mütze sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

