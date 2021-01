Einmal zahlen, alles nutzen

Die VHS BMO startet mit flexiblen Online-Flatrates in das neue Jahr

brilon-totallokal: Das neue Semester beginnt für die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg in diesem Jahr anders als sonst – statt der üblichen Präsenzkurse gehen zahlreiche Online-Angebote an den Start. Damit die Teilnehmenden das gesamte Onlineangebot flexibel und unkompliziert nutzen können, hat das Team der VHS BMO jetzt vier Flatrates entwickelt.

Für jeden etwas dabei

Je nach Modell stehen den Interessierten nach einmaliger Buchung des Pauschalangebotes verschiedene Kurse zur Verfügung. Immer enthalten sind alle VHS BMO-eigenen Kurse aus den verschiedenen Programmbereichen wie Sport, Sprachen oder Kultur. Diese werden je nach Angebot ergänzt durch Kooperationskurse aus dem Bereich der beruflichen Weiterbildung. So stehen im Modell M, L oder XL auch ein bzw. zwei Kurse aus der VHS-Berufs- und Karrierewerkstatt (by KAW Kiel Academy für Wirtschaft)© zur Verfügung. Dies sind Module zu Themen wie Konzept- und Businessplanerstellung, Marketing und Positionierung oder Mitarbeiterführung, die jeweils online von 18 bis 20.15 Uhr stattfinden.

Die Xpert-Flat für die berufliche Weiterbildung

In der Flatrate XL, der Xpert-Flat, steht neben diesem Angebot zusätzlich ein Kurs aus dem Xpert-Business-Online-Angebot der betriebswirtschaftlichen Weiterbildung zur Verfügung. An zwei Abenden in der Woche über einen Zeitraum von etwa 20 Wochen können die Teilnehmenden einen Zertifikatskurs z. B. aus dem Bereich Finanzbuchführung belegen, der mit einer Prüfung abgeschlossen werden kann.

Hilfe kommt

Weiterer Vorteil des Pauschalangebotes ist der enthaltene technische Support. In diesem Rahmen stehen den Online-Teilnehmenden z. B. spezielle Techniktests und Hilfestellungen im Vorfeld zur Verfügung, um eine reibungslose Teilnahme an den Online-Angeboten zu ermöglichen und mögliche Bedenken auszuräumen. „Wir möchten unser Angebot an Online-Kursen möglichst vielen zur Verfügung stellen“, so Michael Klaucke, Leiter der VHS BMO. „Weiterbildung ist auch in Coronazeiten möglich und die Online-Kurse bieten viele Vorteile.“ Beispielsweise entfällt auf diese Weise die Anreise und jeder kann von seinem Lieblingsort aus teilnehmen –es muss nur eine Internetverbindung vorhanden sein.

Bei allen Fragen rund um die Online-Kurse und -Flatrates berät das Team der VHS BMO gerne. Informationen und Buchungen sind in den drei Geschäftsstellen Brilon (02961 6416, [email protected]), Marsberg (02992 1280, [email protected]) und Olsberg (02962 3080, [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de möglich.

Fotocredits: VHS-BMO

Quelle: Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

