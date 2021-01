Weiterbildung ist ein Glücksfaktor

Mentale Stabilität schulen und Perspektiven eröffnen

brilon-totallokal: „In Zeiten wie diesen bewahrheitet sich das ganz besonders“, so Roman Bohle, der Institutsleiter. Künftig werde der Mix aus Präsenz und Onlineveranstaltungen entscheidend für den Erfolg sein.

„Weiter mit Bildung“ – das ist das Motto des IHK-Bildungsinstituts.

15 Prozent weniger Teilnehmer als im Jahr zuvor haben das Weiterbildungsangebot des IHK-Bildungsinstituts an den Standorten in Lippstadt, Soest und Arnsberg nutzen können. Dennoch sei es mit einem hohen Einsatz der Dozenten und Mitarbeiter gelungen, dem Auftrag des Instituts die Fachkräftesicherung und-ausbildung für die Region Hellweg-Sauerland zu erfüllen. So wurden zahlreiche Präsenzthemen kurzerhand in Onlineschulungen umgewandelt und Termine auch an den Wochenenden und in den Ferien durchgeführt.

Man habe es geschafft, Teilnehmer von Aus- und Weiterbildungen bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. Nicht zuletzt sei dies so gut gelungen, da auch die Seminar- und Lehrgangsteilnehmer sehr flexibel und offen waren.

Online-Angebote wurden erweitert

Zehn Prozent Online-Angebote hat das IHK-Bildungsinstitut mittlerweile im Programm. „Eine Entwicklung, die sich schon vor der Corona-Pandemie abgezeichnet, aber dann in 2020 volle Fahrt aufgenommen hat“, so Institutsleiter Roman Bohle.

Insgesamt zählen zum druckfrischen Weiterbildungsprogramm im ersten Halbjahr 2021 über 450 Seminare und Lehrgänge. Zum Inhalt gehören Führungsseminare wie beispielsweise „Pessimisten küsst man nicht“ und „Coaching to go“, natürlich digitale Themen, spezielle Angebote für Frauen (zu Machtspielen, Klartext oder Körpersprache) und Online-Sprachtrainings bis hin zu kompletten Online-Studiengängen (Wirtschaftsfachwirt, Betriebswirt oder Immobilienfachwirt.)

Roman Bohle weiß wovon er spricht: „Weiterbildung ist und bleibt die beste Investition in die Zukunft für Unternehmen und Mitarbeiter. Gerade in unsicheren Zeiten kann Weiterbildung ein ganz persönlicher Glücksfaktor sein: sie kann die mentale Stabilität schulen, das Selbstwertgefühl steigern, Motivation fördern und neue Perspektiven eröffnen.“

Die aktuellen Weiterbildungsprogramme sind zu finden unter: www.ihk-bildungsinstiut.de

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

