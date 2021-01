Computer-Spiele selbst programmieren

Am 1. Februar startet das neue Online-Programm des zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis für Schüler*innen ab der Klasse 7. In den Kursen „Minecraft Plugins programmieren“ und „Design Your Game – Einstieg in die Programmierung mit Python“ geht es um die Programmierung eigener Computer-Spiele.

brilon-totallokal: Schüler*innen, die gern kreativ sind und wissen möchten, wie Super Mario, Pac Man und Co. auf den PC kommen, lernen im Kurs PIXEL-Art, wie sie Zeichnungen im Stile dieser alten Helden selbst erstellen und animieren. Die notwendige Software erhalten alle angemeldeten Teilnehmer*innen kostenfrei.

Besonders an Mädchen wendet sich der Kurs „Girls Go Robotic – Online“. Zu einem Thema wird eine Geschichte entwickelt, Szenenbilder und Kulissen erstellt, Roboter gebaut und programmiert, mit denen die Geschichte dargestellt wird. Jungen dürfen das Mädchenteam, das auch am zdi Robot Performance Wettbewerb teilnehmen kann, selbstverständlich gern unterstützen.

„Die Teilnehmenden an den Programmierkursen möchten anschließend weitermachen, noch mehr programmieren und komplexere Projekte bearbeiten“, berichtet Kursleiter Dario Martins Fernandes. Er absolviert seit August sein freiwilliges soziales und digitales Jahr beim zdi Netzwerk und engagiert sich mit Daniel Winzer in der Umsetzung von Online-Programmierangeboten. Jeden Freitag treffen sich Dario und Daniel mit interessierten Schüler*innen zu einer digitalen Austauschrunde, diskutieren über Probleme bei der Bearbeitung der eigenen Programmierprojekte und suchen gemeinsam nach Lösungen. Oder reden einfach über IT, Spiele, Programmierung, Hardware oder Software.

Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite des zdi Netzwerkes unter www.zdi-hsk.de/laufende-kurse-immer-wieder-mint.

Fotocredits: Fachhochschule Südwestfalen

Quelle: Christian Klett – Fachhochschule Südwestfalen

