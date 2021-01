Erstplatziert: Brewers Gold überzeugt den Handel

Warsteiners Bierneuheit von Getränke Zeitung gekürt

Warsteiner Brewers Gold erhält Handelspreis: Auch im Jahr 2020 hat die Getränke Zeitung das „Getränk des Jahres" und die „Neuheit des Jahres" gekürt. In der Kategorie Bier überzeugt Warsteiner Brewers Gold und wird als „Neuheit des Jahres" mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Prämierung stützt sich auf eine Handelsbefragung mit über 4.600 teilnehmenden Getränkemärkten.

Seit über 25 Jahren ermittelt das Getränkefachmagazin Getränke Zeitung jährlich die besten Neuheiten und Marken der Getränkebranche. Die Gewinner der renommierten Handelsumfrage der Getränke Zeitung werden auch in diesem Jahr gekürt. Eine ausgewählte Fachhandels-Jury ermittelte in verschiedenen Kategorien die besten Neuheiten und die besten Getränke des Jahres 2020. Die hochkarätige Experten-Jury setzt sich aus Mitgliedern der Geschäftsführung sowie Inhaberinnen und Inhabern namhafter Getränkefachhandels-Unternehmen zusammen. Darunter sind der Einkaufsring der Deutschen Getränkefachmärkte und die GES Nürnberg. Diese übermitteln die Ergebnisse der Befragung an die Getränke Zeitung. Im Jahr 2020 nahmen 4.600 Getränkemärkte an der Handelsumfrage teil. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der Teilnehmenden mehr als verdoppelt werden, 2019 wählten rund 2.100 Märkte ihre Getränkefavoriten. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer naturtrüben Bierspezialität den Handel überzeugen konnten und freuen uns über diese Auszeichnung, die direkt von unserer Kundschaft kommt“, erklärt Michael Grupp, Vertriebsdirektor Handel National der Warsteiner Brauerei.

Im Herbst 2020 wurde das erfolgreiche Neuprodukt von Warsteiner bereits mit einem anderen Handelspreis ausgezeichnet: Warsteiner Brewers Gold ist die verkaufsstärkste Produktneuheit in der Warengruppe Bier- und Biermischgetränke und erhält dafür von der Rundschau für den Lebensmittelhandel und den Marktforschungsinstituten IRI und GfK den Bestseller-Award 2020. Grundlage für die Juryentscheidung zur Auszeichnung sind die tatsächlichen Verkaufsdaten der Produkte im Handel.