Neunte Ausgabe online: Warsteiner Podcast

Digitale Warsteiner Schützenkonferenz endet nach neun Folgen

brilon-totallokal: In der neuen Folge lassen Jonas Leineweber von der Uni Paderborn und Benjamin Payer von der Warsteiner Brauerei den Schützenpodcast und die dritte Warsteiner Schützenkonferenz Revue passieren. Die aktuelle Folge und alle weiteren Podcastausgaben sind auf Spotify, Soundcloud und iTunes verfügbar.

Eine besondere Situation:

Statt wie üblich in Präsenz, musste die Warsteiner Schützenkonferenz erstmals digital abgehalten werden. Pandemiebedingt entwickelte das Familienunternehmen in Kooperation mit der Universität Paderborn spontan ein digitales Konzept und vermittelte alle Inhalte der Warsteiner Schützenkonferenz über den Podcast. Insgesamt neun Folgen entstanden über 11 Wochen und behandelten unter anderem Themen, wie die Umfrage zur Situation der Vereine in der Pandemie, ihrer Jugendarbeit oder auch die Tradition im Wandel der modernen Zeit. Die heutige Ausgabe wird die letzte Folge sein, die über die Warsteiner Schützenkonferenz handelt. Jonas Leineweber, Universität Paderborn, zieht zusammen mit Benjamin Payer von der Warsteiner Brauerei ein gemeinsames Fazit. Die beiden Federführenden des Projektes besprechen außerdem die Entstehung des Podcast, alle behandelten Inhalte und geben einen Ausblick auf kommende Projekte in diesem Jahr zum Thema Schützenwesen. Den aktuellen Podcast und alle vorangegangen Folgen finden Sie auf Spotify, Soundcloud und iTunes.