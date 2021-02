„Karneval im Zoo“ – Online-Bilderbuchkino

Am Donnerstag, den 11. Februar 2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon zum „Online-Bilderbuchkino“ ein.

brilon-totallokal: Um 17 Uhr erzählt Steffi über die Online-Plattform Webex vom „Karneval im Zoo“. Das Bilderbuch handelt von lustigen Begegnungen der Tiere an einem besonderen Tag im Jahr, dem Karnevalstag.

Da in diesem Jahr der Karneval leider aufgrund der Pandemie ausfällt, ist die Teilnahme am Online-Bilderbuchkino vielleicht ein schöner Ersatz an dem Karnevals-Donnerstag, an dem normalerweise verkleidete Kinder singend von Tür zu Tür ziehen.

Familien, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]. Das Vorleseangebot richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

