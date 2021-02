POL-HSK: Safer Internet Day

Auf welche Gefahren kann ich im Internet stoßen?

brilon-totallokal: Wie gehen Betrüger vor? Wie kann ich mich vor Datenmissbrauch schützen? Diese und viele andere Fragen beschäftigen die Menschen. Betrüger nutzen alle Möglichkeiten, um an das Geld der Bürgerinnen und Bürger zu kommen. Die Vorgehensweisen sind vielfältig. Der Schutz kann einfach sein. Wie einfach der sein kann, erfahren Sie: Am kommenden Dienstag, dem 09. Februar, im Rahmen des Safer Internet Day. Hier wird es einige interessante Antworten unsererseits geben. Von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr bieten wir eine kostenlose Telefonhotline für Interessierte an. Unter der 0291/908770 können Sie mit unserem Experten Kontakt aufnehmen. Die “Verbraucherinitiative/Digital Kompass” bietet von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Live Konferenz (via Zoom) zur Thematik an, die zeitgleich auf Facebook gestreamt wird.

Ab 16.00 Uhr lohnt sich ein Blick auf unsere Facebook- und Instagramseite. Wir bieten hier ein kostenloses Q&A im Livestream mit einem unserer Experten an. Hier beantworten wir Ihnen Fragen rund um das Thema Sicherheit im Internet. Neugierig geworden? Sie können schon heute spannende Informationen hierzu im Internet finden unter: www.polizei-beratung.de

Bild: Screenshot

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon