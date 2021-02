Birgit Schlömer feiert 25-jähriges Jubiläum als Leiterin der DRK Kita in Thülen

Dies nahmen die Kinder, Eltern, Kolleginnen und die Geschäftsführung zum Anlass, um Birgit Schlömer ganz herzlich zu gratulieren und ihr für dengroßen Einsatz zu danken.

brilon-totallokal: Zunächst kam Birgit Schlömer im Jahr 1994 als Erzieherin in die Kita in Thülen, die damals noch in christlicher Trägerschaft unter dem Namen der Gründerin des Schwestern Ordens „Pauline von Mallinckrodt“ bekannt war. Geplant war ihr Einsatz als Schwangerschaftsvertretung für drei Jahre. Doch schnell wurde klar, dass sie im Kindergarten in Thülen nicht mehr wegzudenken ist. Deshalb übernahm Birgit Schlömer bereits nach kurzer Zeit am 01. Februar 1996 die Leitung der Kita.

In ihrer Zeit als Leitung hat Birgit Schlömer schon einige Veränderungen begleitet. Seit dem 01. August 2008 steht die Einrichtung unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Der Trägerwechsel brachte verschiedene Veränderungen mit sich. Es wurden familienfreundliche Öffnungszeiten geschaffen, die Aufnahme von Kindern ab 4 Monaten wurde ermöglicht und eine Modernisierung fand statt. Zusätzlich darf sich die Einrichtung seit 2008 Familienzentrum nennen und Eltern & Kinder mit vielfältigen Angeboten unterstützen.

All diese Schritte hat Birgit Schlömer mit viel Engagement und dem nötigen Fingerspitzengefühl begleitet. Ihre persönliche Hingabe und ihr Engagement wissen die Kollegen, die Familienund besonders die Kinder sehr zu schätzen.

