Vier neue Bankkauffrauen bei der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Vier Auszubildende der Sparkasse Hochsauerland haben ihre Prüfung zur Bankkauffrau mit sehr guten Ergebnissen bestanden und können damit jetzt endgültig ins vollwertige Berufsleben starten: Valeria Daum (Schmallenberg), Greta Buschfort (Olsberg), Anna-Lena Schmidt (Medebach) und Milena Beule (Brilon) haben erfolgreich ihre Ausbildung beendet und verstärken ab sofort die Beraterteams in den Filialen Winterberg, Bestwig und Brilon.

Seit Jahren fährt die Sparkasse Hochsauerland ein umfassendes Ausbildungskonzept: Zusätzlich zum Berufsschulunterricht wird die Ausbildung durch fachspezifische Schulungen ergänzt. Zudem bietet die Sparkasse ihren Auszubildenden Verkaufs- und Teamtrainings, Prüfungs-TV sowie Prüfungsvorbereitungskurse an. Diese Investition trägt regelmäßig Früchte in überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen.

Zurzeit bildet die Sparkasse insgesamt 11 junge Leute in den Berufsbildern Bankkauffrau-/mann und IT-Kauffrau aus. Bereits seit 2014 wird auch die Kombination aus Ausbildung und dualem Studium angeboten, bei der die Auszubildenden in viereinhalb Jahren drei Abschlüsse erwerben: Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt und Bachelor of Arts. Zusätzlich beginnen im August diesen Jahres 6 Auszubildende den Start in das Berufsleben. Gerne nimmt die Sparkasse schon Bewerbungen für 2022 entgegen.

