Doppelsiege für Naehring und Kersting beim Sichtungslehrgang in Oberstdorf

Am vergangenen Wochenende fand in Oberstdorf ein weiterer Sichtungslehrgang des Deutschen Skiverbandes in den Disziplinen Skisprung und Nordische Kombination statt.

brilon-totallokal: Vom Skiklub Winterberg gingen hier Marie Naehring und Lenard Kersting in der Nordischen Kombination sowie Lukas Nellenschulte im Skisprung an den Start.

Beide Kombinierer holten mit sehr starken Leistungen erfreulicherweise an beiden Tagen den Sieg in ihren jeweiligen Startklassen. Mit guten Sprung- und hervorragenden Laufleistungen sorgten Naehring und Kersting so für einen starken Auftritt der SKW Athleten. Ergänzt wurde dies durch die Ergebnisse von Lukas Nellenschulte im Skisprungwettbewerb. Mit den Plätzen 5 und 8 konnte er sich in einem stark besetzten Feld wieder einmal im vorderen Feld mit Tuchfühlung zur Spitze etablieren.

Bild oben: Lukas Nellenschulte (2. von rechts) – Foto: Trainer Heinz Koch

Quelle: Steffen Tepel – Skiklub Winterberg

