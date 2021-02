Die weltweite Nummer 1 bei Fahrzeugprüfungen expandiert in Amerika

Guadalajara: DEKRA eröffnet erste Fahrzeugprüfstation in Mexiko

Insgesamt sechs Abgasprüfstationen in der Stadt für 2021 geplant

Erste privatwirtschaftlich betriebene Station im Bundesstaat Jalisco

Wichtiger Baustein für geplante Reduktion von Emissionen im Bundesstaat

brilon-totallokal: Die erste von DEKRA betriebene Fahrzeugprüfstation in Mexiko ist eröffnet worden. Die weltweite Nummer 1 plant die Eröffnung von fünf weiteren Abgasprüfstationen in Guadalajara, der zweitgrößten Stadt des Landes, bis Mai 2021. Damit werden rund 240 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Stationen sind ein wichtiger Baustein für „Jalisco Respira“ („Jalisco atmet“), ein Programm des Bundesstaates, mit dem Emissionen reduziert und die Luftqualität verbessert werden sollen.

„Die Verpflichtung, Fahrzeuge einer modernen Abgasuntersuchung zu unterziehen, beweist, dass Jalisco weiter mit gutem Beispiel dabei vorangeht, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen und unsere Umwelt wie unsere Wirtschaft für künftige Generationen gesund zu erhalten“, so der Gouverneur des Bundesstaats, Enrique Alfaro Ramírez, zur Eröffnung. „Mit DEKRA haben wir einen starken Partner an unserer Seite, um unsere Luftqualität zu verbessern.“

Die Stationen werden betrieben von DEKRA und gesteuert vom Ministerium für Umwelt und Landesentwicklung des Bundesstaates Jalisco, SEMADET (Secretaría de Medio Ambiente y Desarollo Territorial). Die neuen DEKRA Stationen bieten umfassende Abgasprüfungen für Benzin- und Dieselfahrzeuge, darunter alle Fahrzeuge des Bundesstaats und der Stadt sowie Nutzfahrzeuge. „Wir stehen dafür, die Luftqualität zu verbessern und eine sicherere Welt zu schaffen“, so Bert Zoetbrood, Executive Vice President der DEKRA Gruppe und verantwortlich für die Region Americas. „Als verlässlicher Partner bieten wir bestmöglichen Service. So war es auch in enger Zusammenarbeit mit SEMADET möglich, diese Station fünf Monate früher als geplant zu eröffnen.“

Angesiedelt im Zentrum von Guadalajara, ist die neue Station die erste privatwirtschaftlich betriebene Fahrzeugprüfstation im Bundesstaat Jalisco. Auf ihren sieben Prüfspuren sollen im Jahr 2021 rund 65.000 Fahrzeuge geprüft werden; zukünftig soll diese Zahl auf über 100.000 pro Jahr ansteigen. Wenn alle sechs DEKRA Stationen in Guadalajara in Betrieb sind, werden sie insgesamt 42 Prüfspuren umfassen und jährlich geschätzt 600.000 Prüfungen durchführen.

„DEKRA ist als weltweit führende Fahrzeugprüforganisation anerkannt. Wir führen jährlich über 27 Millionen Prüfungen in mehr als 20 Ländern durch“, so DEKRA Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied Stan Zurkiewicz. „Wir sind stolz, dass im Zuge unserer internationalen Expansion nun auch Kunden in Mexiko von unseren qualitativ hochwertigen Dienstleistungen profitieren können.“

Bild oben: Die erste von DEKRA betriebene Fahrzeugprüfstation in Mexiko ist in der Region Guadalajara eröffnet worden.

