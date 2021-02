“Lesestartkino digital” der Stadtbibliothek Brilon

Bedingt durch Corona findet auch das Lesestartkino der Stadtbibliothek Brilon zum ersten Mal online statt.

brilon-totallokal: Diese Veranstaltung richtet sich an Kinder, die aus dem „Bilderbuchkino“-Alter (ca. 3 bis 5 Jahre) herausgewachsen sind. Langjährige Erfahrungen beim monatlich stattfindenden Bilderbuchkino haben gezeigt, dass gerade die Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren weiter gerne vorgelesen bekommen.

Am Freitag, den 5.3. um 16 Uhr lesen Gaby Lange und Petra Kemmerling über die Online Plattform Webex das Bilderbuch „Verschwunden!, ruft die kleine Ziege“ von Isabel Abedi und Silvio Neuendorf vor.

Im Bilderbuch kann die kleine Ziege ohne ihren Stoffdrachen nicht einschlafen, das muss die kleine Gans doch einsehen und ihn ihr zurückgeben. Und tatsächlich: bei der Rückgabe gibt es auch für sie eine schöne Überraschung.

Familien mit Kindern im Alter von 6 bis 8 Jahren, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794-460 oder per Email unter [email protected] . Per Mail gibt es dann den Link zur Veranstaltung.

Die Stadtbibliothek Brilon freut sich auf ganz viele Teilnehmer!

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon