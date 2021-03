Lavendel-Vielfalt aus dem Netz

Im Frühling den Duft des Sommers pflanzen

brilon-totallokal: Keine andere Pflanze verbreitet in den Sommermonaten ein solches mediterranes Flair wie der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia). Ursprünglich in den Bergen rund um das Mittelmeer beheimatet, ist der duftende Halbstrauch heute aus unseren Gärten nicht mehr wegzudenken. Aber längst sind es nicht mehr nur die klassisch dunkelvioletten Blütenähren, die man dort sieht. Mittlerweile gibt es Lavendel auch in Weiß, Zartrosa oder in ganz unterschiedlichen Blauschattierungen. Zu verdanken haben wir diese Vielfalt u.a. den englischen Züchtern Dawn und Simon Charlesworth. In ihrer Gärtnerei in der Grafschaft Kent, der Downderry-Nursery, sammelt, selektiert und kultiviert das Ehepaar seit Jahrzehnten hunderte verschiedene Lavendelarten und -sorten, die sich nicht nur in der Blütenfarbe unterscheiden: Neben Lavendelzwergen, die nur etwa 25 Zentimeter groß werden, gibt es echte Riesen, die eine Höhe von 150 Zentimetern erreichen können. Während die einen sich eher kissenbildend ausbreiten, entwickeln die anderen sich zu stattlichen Büschen. Auch beim grau-grünen Laub lassen sich in Farbe und Form Unterschiede entdecken und beschäftigt man sich ganz genau mit den Pflanzen, wird man sogar erkennen, dass es mehr als nur einen Lavendelduft gibt. Je nach Sorte blühen die Schönheiten von Juni bis August und teilweise sogar noch darüber hinaus. Wer sich in diesem Sommer im eigenen Garten an ihnen erfreuen möchte, pflanzt idealerweise bereits im Frühling.

Um die besten und schönsten Lavendelsorten der Downderry-Nursery zu erhalten, muss man übrigens nicht unbedingt nach Großbritannien reisen. Das ist im Moment ja sowieso etwas schwierig. Seit Jahren arbeitet die Gärtnerei Helix mit Standorten in Baden-Württemberg und Sachsen eng mit Dawn und Simon Charlesworth zusammen. Aus Kent beziehen sie ausgewählte Mutterpflanzen, vermehren sie hier in Deutschland vegetativ und ziehen sie groß. Das Sortiment wird unter dem Namen „Englischer Lavendel“ u.a. direkt über den Webshop der Gärtnerei vertrieben: www.helix-pflanzen.de. Geliefert wird zwischen Mitte März und Mitte April. Wer sich seine Lieblingssorte sichern will, kann aber auch schon vorher bestellen.

Ideale Standortbedingungen

Lavendel ist ein recht pflegeleichtes Gewächs. Für den optimalen Wuchs stellt er allerdings zwei Bedingungen: Einen geeigneten Standort und die richtige Bodenbeschaffenheit. „Der mediterrane Halbstrauch verträgt große Hitze und fühlt sich an sehr sonnigen und vorzugsweise windgeschützten Plätzen wohl. Setzt man ihn in einen eher schattigen Bereich, wird man wenig Freude an ihm haben, weil sich dort kaum Blüten bilden“, erklärt Hans Müller, Inhaber von Helix. „Gießen muss man Lavendel nur in der ersten Zeit nach der Pflanzung – bis sich seine Wurzeln etwas ausgebreitet haben. Danach mag der Halbstrauch es vor allem trocken; Staunässe ist überhaupt nichts für ihn. Sehr lehmiges und schweres Erdreich sollte daher möglichst mit dem Einarbeiten von Sand oder Kies etwas lockerer und durchlässiger gemacht werden. Bei Hanglage fühlt sich Lavendel eigentlich immer wohl, denn hier läuft Regenwasser stets schnell und problemlos ab. Da er nährstoffarme, alkalische Böden bevorzugt, ist Dünger bei Lavendel nicht ratsam. Für ein gesunde Entwicklung sollte man ihm eher ein- bis zweimal im Jahr etwas Gartenkalk gönnen.“

Ein besonderer Hingucker in jedem Garten ist es, wenn der Lavendel in kleinen Gruppen gepflanzt wird. Dabei kann man sich entweder auf eine Sorte beschränken oder verschiedenfarbig blühende Sorten miteinander kombinieren. Schneidet man die Pflanzen nach jeder Blüte beherzt um etwa ein Drittel zurück, hat man viele Jahre lang Freude an ihnen. Anders als Schopflavendel, den man an den auffälligen, farbigen Hochblättern am Ende der Blütenähren erkennt, ist Englischer Lavendel in unseren Breitengraden nämlich absolut winterhart.

Wer keinen Garten hat, muss auf sommerlichen Lavendelduft übrigens nicht verzichten. Auch in Kübeln und Töpfen auf Balkon und Terrasse entwickeln sich die Pflanzen in der Regel gut, wenn man sie in nährstoffarme Kräutererde setzt. Hier bieten sich vor allem die kleinwüchsigen Exemplare an. Die Sorte ‘Coconut Ice‘, die sich sowohl mit rosafarbenen als auch weißen Blüten schmückt, und die reinweiße ‘Artic Snow‘ beispielsweise werden beide nur etwa 30 bis 40 Zentimeter hoch.

Diese und viele weitere Sorten des Englischen Lavendel sowie interessante Pflanz- und Pflegeinformationen gibt es auf www.helix-pflanzen.de.

