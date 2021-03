Warsteiner mit neuem Partner

Loewe übernimmt Distributionslogistik

brilon-totallokal: Regionale Partnerschaft ausgebaut: Ab März 2021 übernimmt Loewe Logistics & Care die Lagerung und Distribution von Werbemitteln und Gastronomieausstattung der Warsteiner Brauerei. Der Standort in Herford in unmittelbarer Nähe zur A 2 bietet optimale Voraussetzungen für eine effiziente Abwicklung der Logistik- und Dienstleistungsprozesse.

Loewe Logistics & Care übernimmt zukünftig die Lagerung und den Versand von rund 1.000 Artikeln. Dazu zählen sowohl Produkte aus dem Onlineshop als auch Waren für die Ausstattung der Gastronomiepartner – angefangen beim Kugelschreiber über hochwertige Werbeschilder bis hin zum Sonnenschirm. Zukünftig werden diese Artikel aus Herford an Endkunden, Gastronomen, Handelspartner sowie internationale Geschäftspartner in über 50 Ländern versandt. „Wir haben mit Loewe einen Logistikpartner an unserer Seite, der eine langjährige Erfahrung im Konsumgüter- und Werbemittelbereich vorweisen kann. Des Weiteren verfügt das Unternehmen über relevante Schlüsselfaktoren wie eine hohe Digital- und E-Commerce-Kompetenz, gut ausgebildetes Personal sowie die Fähigkeit, auch kleinteilige Sortimente zu beherrschen. Aber auch die verkehrsgünstige Lage und Nähe zu unseren Kunden spielte bei der Entscheidung eine Rolle. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit“, erklärt Daniel Küster, Leiter Supply Chain Management der Warsteiner Gruppe. Loewe-Geschäftsführerin Kerstin Liefting ergänzt: „Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns ebenfalls auf eine gute Zusammenarbeit. Wir kümmern uns darum, dass Ihre Güter in jeder Hinsicht optimal beim Kunden ankommen.“

Bild (v. l. n. r.): Markus von Nordeck, geschäftsführender Gesellschafter Loewe Logistics & Care, Kerstin Liefting, Loewe-Geschäftsführerin, und Daniel Küster, Leiter Supply Chain Management der Warsteiner Gruppe, freuen sich über die neue Partnerschaft.