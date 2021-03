“Nacht der Bibliotheken 2021” – Stadtbibliotheken Brilon und Olsberg nehmen teil

Rätseln, Quizshow und Loslesen bei der „Nacht der Bibliotheken“ in Olsberg und Brilon

brilon-totallokal: Eine gute Nachricht in Corona-Zeiten: Die neunte „Nacht der Bibliotheken“ findet, wie geplant, am 19. März 2021, statt. Knapp 180 Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen und 40 aus Schleswig-Holstein laden Bürgerinnen und Bürger mit vielfältigem Programm ein, sich einen informativen, abwechslungsreichen, unterhaltsamen Abend nach eigenen Wünschen zu gestalten. Pandemiebedingt verlagern sich viele Veranstaltungen ins Netz, #bibnacht goes digital. Auch die Stadtbibliotheken aus Brilon und Olsberg mischen mit.

Denn „Mitmischen!“ lautet das Motto dieser „Nacht der Bibliotheken“ und betont damit den gesellschaftspolitischen Aspekt: Wer bei Diskussionen in unserer Gesellschaft mitmischen möchte, braucht gute Argumente. Wer dafür gesicherte Informationen finden will, ist auf zuverlässige Quellen angewiesen – Quellen, wie Bibliotheken sie bieten. Bibliotheken, so die Botschaft der „Nacht der Bibliotheken“, sind daher in Zeiten, in denen Minderheiten vor allem im Internet Fake News verbreiten und Unsicherheit erzeugen, wichtiger denn je. Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat die Schirmherrschaft der „Nacht der Bibliotheken“ übernommen, gerade weil ihr dieser Aspekt wichtig ist.

Das Motto muss aber nicht ausschließlich gesellschaftspolitisch verstanden werden. „Mitmischen“ kann man im Wortsinn auch ganz praktisch. Nicht umsonst gibt es als kleine Give-Aways für die Teilnehmer zur Erinnerung an die „Nacht der Bibliotheken 2021“ Kochlöffel aus Holz.

Die Stadtbücherei Olsberg hat sich zum Motto zahlreiche digitale Mitmachaktionen für Kunden und Interessierte ausgedacht. So wird es über den Tag verteilt für Erwachsene und Kinder je 5 digitale Mix-&-Match-Puzzlespiele geben. Gepuzzelt werden jeweils Cover von Kinder- oder Erwachsenenbüchern. Wer fleißig mitspielt und Buchtitel erkennt, hat die Chance tolle Preise zu gewinnen. Einfach mindestens drei der fünf Buchtitel zusammen mit den eigenen Kontaktdaten (Name und Adresse) per Mail an [email protected] schicken und schon landet man im Lostopf. Das gilt auch für die Mitspieler beim BibNacht-Quiz. Um das Quiz spielen zu können, benötigt jeder Spieler ein digitales Endgerät wie Smartphone oder Tablet und die kostenlose App Actionbound. Hier wird es ebenfalls eine Kinder- und Erwachsenenvariante geben. Zugang zum Quiz gibt es über einen QR-Code. Wer das Quiz komplett durchspielt, erhält das gesuchte Lösungswort. Auch hier gilt wieder: das Lösungswort mit den eigenen Kontaktdaten per Mail an die Stadtbücherei schicken und auf Losglück hoffen.

Alle Informationen und Zugangsdaten zu den Spielen gibt es im Web-OPAC der Stadtbücherei Olsberg auf der Unterseite Veranstaltungen 2021 (https://webopac.citkomm.de/olsberg/index.aspx ) und in den sozialen Netzwerken auf den Seiten der Stadtbücherei bei Instagram (https://www.instagram.com/stabueolsberg/?hl=de ) und Facebook (https://www.facebook.com/StaBueOlsberg ).

Mitmachen lohnt sich! Neben ganz viel Spaß gibt es tolle Preise zu gewinnen. Kinder können sich über ein Escape-Room-Spiel freuen. Für Erwachsene oder ganze Familien hat sich die Stadtbücherei einen besonderen Leckerbissen ausgedacht. Der Hauptgewinn ist ein Kimi-Dinner-to-go für vier Personen! Hierfür hat das Team in literarischen Vorlagen nach leckeren Rezepten gesucht. Schließlich sind die Protagonisten in den Krimis von Donna Leon oder Andrea Camileri Genießer und Freunde des guten Geschmacks. Deshalb gibt es als Krimi-Dinner-to go einen Korb mit allen Zutaten die man benötigt um das Leibgericht des Commissario Montalbano: Pasta ‘ncasciata für vier Personen zuzubereiten. Natürlich inklusive Rezept und vier Kochlöffeln, damit alle Familienmitglieder beim Kochen mitmischen können!

Das Los bestimmt die Gewinner unter allen Teilnehmern. Die Preise werden nicht zugeschickt und müssen in der Stadtbücherei abgeholt werden.

Die Stadtbibliothek Brilon verlegt ihre beliebte Leseshow „LosLesen“ ins Internet. Die literarische Buchcastingshow findet am Freitag, den 19. März 2021 um 19.30 Uhr online über die Plattform Webex statt. Bereits zum 18. Mal lädt Ute Hachmann von der Stadtbibliothek Brilon mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland alle Lesebegeisterten ein. Auf unkonventionelle und unterhaltsame Weise werden an diesem Abend 20 lesenswerte Romane vorgestellt. Wer Lust hat teilzunehmen, meldet sich bitte per Email bei der Stadtbibliothek Brilon [email protected] an. Der Einwahllink wird dann versendet. Weitere Infos unter: Tel. 02961 / 794460 oder www.stadtbibliothek-brilon.de.

Bild: Ute Hachmann von der Stadtbibliothek Brilon (l) sowie Ludmilla Kinder und Sandra Bogedain von der Stadtbücherei Olsberg (r)

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon