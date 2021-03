Kostenlose Vorträge für Rentner zur Steuererklärung

Bund der Steuerzahler NRW lädt zu Webinaren für Senioren ein

brilon-totallokal: Am 1. März beginnen die Finanzämter damit, die Steuererklärungen zu bearbeiten. Deshalb wird es auch für fast fünf Millionen Rentner Zeit, die Formulare auszufüllen. Viele sind noch unsicher, wie das funktioniert. Der Bund der Steuerzahler NRW lädt darum zu kostenlosen Webinaren ein, in denen der BdSt-Steuerexperte Hans-Ulrich Liebern erklärt, was Rentner beachten müssen: freitags von 15 bis 16.30 Uhr, am 12. und 19. März sowie am 9. April 2021. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte beim BdSt NRW telefonisch an unter 0211 99 175-62 oder per E-Mail an [email protected] und erhält dann eine E-Mail mit dem Teilnahme-Link zum gewünschten Webinar.

Zusätzlich können Interessierte die kostenlose BdSt-Broschüre „Steuererklärung für Senioren 2020“ bestellen: 0211 99175-62 oder [email protected].

Bild: BdSt-Steuerexperte Hans-Ulrich Liebern informiert über die Steuererklärung speziell für Rentner.

Fotocredits: Oliver T. Müller / BdSt NRW

Quelle: Bund der Steuerzahler NRW

