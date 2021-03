Hotline und Beratungen für Studienzweifler

Abbruch des Studiums als Chance für einen Neuanfang sehen und jetzt beraten lassen.

brilon-totallokal: Falsche Studienerwartungen, Leistungsdefizite, Überforderung, Zweifel an der Studieneignung, Wünsche nach beruflicher Neuorientierung. Studienzweifel und Studienabbruch haben viele Gesichter.

Der Studienausstieg kann eine Chance sein, die eigene Karriere auf einem anderen Weg zu starten. Mit der Initiative „SPURWECHSEL – KARRIERE ANDERS DENKEN“ unterstützen die Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die Handwerkskammer Südwestfalen und die Industrie- und Handelskammer Hellweg – Sauerland Studienaussteiger*innen dabei, passende Alternativen zum Studium zu finden. Der Spurwechsel kann je nach individueller Ausgangssituation in einer Ausbildungs-aufnahme, Arbeitsaufnahme oder in einem Studienfach- oder Hochschulwechsel liegen. Besonderer Schwerpunkt des Netzwerkes ist die Entwicklung von Anschlussperspektiven in der Region.

Seit März 2015 haben sich über 370 Studienabbrecher/innen an die Initiative gewandt. „Fast 60 Prozent konnten in eine betriebliche Ausbildung vermittelt werden, davon fast alle im Hochsauerland“, so Ulli Haselhoff, Lisa Plum und Konstantina Roussi vom Netzwerk Spurwechsel.

Im Rahmen der bundesweiten Woche der Ausbildung können Studienzweifler*innen vom 16. bis zum 18. März jeweils von 10 – 18 Uhr einen ersten Kontakt zu den Ansprechpartnern der Initiative aufbauen und Beratungsgespräche vereinbaren:

Dienstag, 16.März: Ulli Haselhoff (Berufs- und Studienberater, Agentur für Arbeit Meschede; Tel.: 0291/204-204)

Mittwoch, 17. März: Lisa Plum (Azubi-Finderin, Industrie- und Handelskammer Arnsberg; Tel.: 02931/878-300)

Donnerstag, 18. März: Konstantina Roussi (Ausbildungsvermittlerin, Handwerkskammer Südwestfalen Arnsberg; Tel.: 02931/877-179).

Weitere Informationen können auch über www.spurwechsel-hsk.net abgerufen werden.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon