Esel Huberta ist wieder da

Museumsshop und Garten Mittwoch und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet

brilon-totallokal: Jeden Mittwoch und Samstag anlässlich des Marktes in Brilon öffnet das Museum Haus Hövener ab sofort seine Gartenpforten. Von 10 bis 13 Uhr können Besucherinnen und Besucher einen Spaziergang durch den historischen Hochgarten genießen. Dabei ist auch Huberta wieder mit dabei. Die großen und kleinen Figuren aus Edelstahl können im Museumsgarten betrachtet und erstanden werden. Auch andere Waldtiere werden angeboten.

Weitere Artikel aus und für Brilon sind im Museumsshop ausgestellt. Wer hier einen Blick darauf werfen möchte, kann telefonisch oder per E-Mail einen Termin an den Markttagen ausmachen. Natürlich wird dabei auf die Schutzbedingungen infolge der Corona-Pandemie geachtet. Telefonisch ist das Museumsteam jeden Tag außer Sonntag und Montag unter 02961 963 99 01 bis 15 Uhr oder per E-Mail unter [email protected] erreichbar.

Quelle: Museum Haus Hövener

