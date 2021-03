Premiere in 2021, Nachwuchskicker gut aufgepasst!

Mit intensiven und spaßorientierten Trainingseinheiten im Gepäck macht sich das Team der BVB Evonik Fußballakademie auf ins schöne Brilon.

brilon-totallokal: Vom 22.05.2021 – 25.05.2021 wird das lizenzierte Trainerteam der BVB Evonik Fußballakademie erstmalig interessierte Nachwuchskicker auf dem Gelände des SV 20 Brilon trainieren! In der Zeit von 10.00 – 15.00 Uhr rollt der Ball mit Höchstgeschwindigkeit über den Rasenplatz. Tipps und Tricks aus erster Hand garantiert! Kinder im Alter von 6-13 Jahren können sich zu diesem besonderen Fußballerlebnis anmelden.

Das schwarzgelbe Fußballpaket umfasst zwei Trainingseinheiten pro Tag, spannende und lehrreiche Halbzeitaktionen, eine exklusive BVB Trainingsausrüstung von PUMA, gesunde Mittagsmahlzeiten, Getränke während des gesamten Kurses, Medaillen und Teilnehmerurkunden.

Zur Anmeldung (www.bvb.de/fussballakademie). Momentan sind noch ca. 30 Plätze verfügbar.

Quelle: André Zimmler – SV 20 Brilon

