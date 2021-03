Girls´Day 2021

Jetzt bei Dirk Wiese bewerben!

brilon-totallokal: Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, bietet auch in diesem Jahr eine Teilnahme am Girls-Day mit der SPD-Bundestagsfraktion an.

Dazu informiert Wiese:“ Aufgrund der aktuellen Lage wird in diesem Jahr ein digitales Programm angeboten, welches aber nicht weniger spannend ist. Die Mädchen erwarten Gesprächsrunden mit dem Fraktionsvorsitzenden und weiblichen Abgeordneten der Fraktion. Während eines interaktiven Planspiels schlüpfen sie in die Rolle einer Abgeordneten und erleben wie ein Gesetz entsteht. Darüber hinaus erfahren sie etwas über die Fraktion als Arbeitgeber und kommen mit Mitarbeiterinnen und Azubi`s ins Gespräch. Und natürlich wird auch genügend Raum geboten, um sich zu vernetzen und untereinander auszutauschen.“

Für die virtuelle Teilnahme am Girl´Day, der am 22: April stattfinden wird können sich interessierte Schülerinnen im Alter von 15 bis 18 Jahren unter [email protected] bis zum 23.03.2021 bewerben. Gern mit einen kurzen, zwei-minütigen Videoclip, der dann z.B. in einem eigens für den Girls´Day angelegten geschlossenen Instagram-Account der SPD-Bundestagsfraktion gezeigt werden kann.

