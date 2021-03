Literaturseminar zum Roman „Fabian“ von Erich Kästner

Literaturinteressierte können eintauchen in den Roman „Fabian“ von Erich Kästner mit Gleichgesinnten. “Fabian” oder “Der Gang vor die Hunde” von Erich Kästner erschien 1931.

brilon-totallokal: Soest: Im Mittelpunkt steht der Germanist und Werbetexter Dr. phil. Jakob Fabian. Er lebt in Berlin der 1920er Jahre auf der Suche nach Arbeit, nach Liebe und nach Lebenssinn. Mit ironischer Distanz beobachtet er das Leben: das pulsierende enthemmte Nachleben Berlins, die eskalierenden politischen Auseinandersetzungen, die Oberflächlichkeit der Beziehungen. Fabian ist getragen von dem Wunsch, die Welt zu verbessern, doch wo anfangen? Am Ende des Romans gibt er seine Distanz auf und er zeigt sich als Mensch mit Empathie und Einsatzbereitschaft.

Der Roman Kästners, 1933 von den Nationalsozialisten als “entartet” bezeichnet und dem Feuer übergeben, ist auch heute noch von zwingender Aktualität. Er stellt die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung eines jeden Menschen. Im literarischen Studientag der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. am 20. April 2021 von 16:30 bis 20:30 Uhr in der Tagungsstätte Soest könnten Interessierte unter Leitung der Literaturwissenschaftlerin Marianne Holler in den Austausch über Kästners Debütroman kommen. Die Kosten betragen 46,00 € inkl. Verpflegung.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

