Dirk Wiese informiert: Bewerbungsstart Deutscher Buchhandlungspreis 2021

Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland können sich ab sofort wieder für den Deutschen Buchhandlungspreis bewerben.

brilon-totallokal: Ausgezeichnet werden inhabergeführte, unabhängige Buchhandlungen mit einem erkennbaren Engagement für das Kulturgut Buch. Dazu zählen etwa ein breit gefächertes Sortiment an Büchern kleinerer und unabhängiger Verlage, innovative Geschäftsmodelle oder spezielle Kulturveranstaltungen sowie Leseprojekte für Kinder und Jugendliche. Auch digitale Veranstaltungen, Plattformen und andere kreative pandemiebedingte Ansätze werden prämiert. Die Gewinner erhalten jeweils ein Gütesiegel und Preisgelder bis zu 25.000 Euro. Die Preisverleihung soll am 7. Juli 2021 in Erfurt stattfinden.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize für den Bereich Kultur und Medien, Dirk Wiese, ruft zur Teilnahme auf und erklärt: „Für die vielen leidenschaftlichen Buchhändlerinnen und Buchhändler in Deutschland – und natürlich auch im Hochsauerland – war die pandemiebedingte Schließung ihres Geschäfts in ein echter Tiefschlag. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, gemeinsam ein Zeichen zu setzen für den unabhängigen, inhabergeführten Buchhandel.

Seit 2015 wird der Deutsche Buchhandlungspreis jährlich an bis zu 108 Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Bis zu zehn größere Buchhandlungen können zudem mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet werden. Insgesamt stellt der Bund pro Jahr eine Million Euro aus dem Kulturetat für den Deutschen Buchhandlungspreis bereit.

„Ich freue ich, wenn unsere heimischen Buchhandlungen sich zur Ausschreibung beteiligen und drücke fest die Daumen für eine erfolgreiche Bewerbung,“ so Wiese

Unabhängige Buchhändlerinnen und Buchhändler können sich bis zum 05. April 2021 online bewerben unter www.deutscher-buchhandlungspreis.de

