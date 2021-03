POL-HSK: Tatverdächte Sprayer gefasst

Dank eines Zeugen konnte die Polizei am Mittwochabend drei tatverdächtige Jugendliche ermitteln.

brilon-totallokal: Die drei jungen Männer aus Brilon und Willingen stehen im Verdacht die Unterführung am Bahnhof Brilon-Wald mit Graffiti besprüht zu haben. Der Zeuge beobachtete gegen 18.45 Uhr das Trio beim Besprühen der Wände. Er informierte umgehend die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten die Jugendlichen über den Kirchweg in Richtung Kirche. Im Rahmen der Fahndung traf ein Streifenwagen auf das Trio. Bei deren Überprüfung fanden die Beamten Sprühdosen in einem Rucksack. Die drei 14- und 15-jährigen Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von ihren Eltern abgeholt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

