Außergewöhnliche Unterstützung für Bürgerstiftung

Volksbank Sauerland stiftet 35.000 Euro zu



brilon-totallokal: Olsberg: Eine außergewöhnliche Unterstützung – für außergewöhnliches Engagement: Mit 35.000 Euro fördert die Volksbank Sauerland die Arbeit der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“. Einen symbolischen Scheck über die Zustiftung überreichte jetzt Dr. Florian Müller, Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland, an Christina Evers, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstitung, sowie den stv. Vorstandsvorsitzenden Bürgermeister Wolfgang Fischer.

„Die Bürgerstiftungen leisten zielgerichtet vor Ort einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Gemeinwohls“, so Dr. Florian Müller: „ Diese regionale Selbsthilfe wird in der Zeit nach Corona noch einmal an Bedeutung gewinnen.“ Deshalb liege der Fokus der Volksbank Sauerland beim gesellschaftlichen Engagement in diesem Jahr im Bereich der Stiftungen.

Sehr bewusst wähle man diesen Weg gerade in Pandemie-Zeiten, unterstreicht Dr. Müller: „Während und auch nach ,Corona‘ wird es einen großen Bedarf an Projekten insbesondere für junge Menschen geben“ – die Bürgerstiftung leiste an dieser Stelle hervorragende Arbeit. Christina Evers, Vorstandsvorsitzende von „Wir in Olsberg“, dankt der Volksbank Sauerland für die Zustiftung. Die Bürgerstiftung wolle dort helfen, wo es der Kommune mitunter nicht möglich sei – „schnell, unbürokratisch und wirksam.“ Solidarität mit Unterstützungsbedürftigen und Verantwortung für die Region seien dabei wichtige Bausteine: „Wir freuen uns, die Volksbank Sauerland dabei an unserer Seite zu wissen.“ Auch Bürgermeister Wolfgang Fischer begrüßt das Engagement: „Gerade in so herausfordernden Zeiten sind die Impulse, die unsere Bürgerstiftung nun setzen kann, besonders wichtig.“

„Mit unserer Zustiftung möchten wir erreichen, dass ein jährliches Projekt im Namen der Volksbank Sauerland eG durchgeführt wird und wir so für die Stadt Olsberg einen weiteren Beitrag leisten können“, unterstreicht Dr. Florian Müller: „Das Motto unserer Bank lautet ,In der Region, Für die Region‘.“

Aufgabe der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ ist die Förderung der Bildungs- und Erziehungsarbeit, Jugendarbeit, Sport und sozialer Belange, Aufgaben in der Kultur- und Denkmalpflege sowie die Förderung künstlerischer Aktivitäten und Projekte. Der Fokus liege dabei insbesondere bei jungen Menschen – Christina Evers: „Von Anfang an sollen Kinder und Jugendliche wissen, dass sie wichtig sind, dass sie angenommen werden und in unserer Stadt Olsberg dazugehören.“

Bild: Einen symbolischen Spenden-Scheck über die Zustiftung von 35.000 Euro überreichte Dr. Florian Müller (li.), Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland eG, an Vorstandsvorsitzende Christina Evers und den stv. Vorstandsvorsitzenden Bürgermeister Wolfgang Fischer.

Bildnachweis: Stadt Olsberg

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon