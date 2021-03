Wer hat das Ei in Wilhelmines Garten gelegt?

Besondere Gartenaktion im Museumsgarten

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 31. März und am Samstag, 3. April findet im Garten des Museums Haus Hövener eine spannende Frühlingsaktion statt. Alle Kinder, die als „Eierdetektive“ bei der Suche nach dem Täter helfen möchten, sind dazu eingeladen. Welches Ei gehört zu welchem Tier? Was ist das Besondere an den gefundenen Schätzen? Fragen, die Klein und Groß bewegen können. Wem es gelingt, als Eierdetektiv erfolgreich zu sein, der erhält natürlich auch eine Auszeichnung des Museumsteams. So ist die Suche nach dem „Eis in Wilhelmines Garten“ eine spannende und schöne Abwechslung für kleine und größere Naturforscher.

Die Kinderaktion findet jeweils von 10-16 Uhr statt. Die Gartenpforten stehen allen Detektiven offen, eine Liste mit Verdächtigen wird ausgehändigt. Eine besondere Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sind Wartezeiten nicht auszuschließen, da immer nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern erlaubt ist, um die Coronaregeln einzuhalten.

