DRK Corona-Schnelltestzentrumin Brilon

Der DRK Kreisverband Brilon eröffnet am Mittwoch, den 17.03.2021 ein Covid-19 Schnelltestzentrum in der Papestraße in Brilon.

brilon-totallokal: Das Testzentrum wird montags und mittwochs von 15 bis 20 Uhr, freitags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. Uhrzeiten und Tage werden gegebenenfalls noch an den Bedarf angepasst. „Nach umfangreichen Vorbereitungen durch das DRK kann das Corona Schnelltestzentren in dieser Woche den Betrieb aufnehmen“, erklärt Thorsten Rediger (Hauptamtlicher Vorstand).

Bei dem sogenannten Bürgertest können sich alle interessierten Personen ab 16 Jahren einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Personen unter 16 Jahren müssen von den Eltern begleitet werden oder benötigen eine Einverständniserklärung. Weitere Voraussetzung ist, dass sie asymptomatisch sind, also keine Symptome einer Corona Infektion vorweisen. Die Terminvergabe erfolgt online über www.DRK-Brilon.de, von dort werden Sie zu der Terminvergabe geleitet. Alternativ kann man die Termine auch telefonisch unter 02961-96550 buchen. Insbesondere empfiehlt es sich, Folgetermine zu buchen sowie auch die Osterferien im Blick zu haben. Gerade zu Ostern werden die Möglichkeiten wahrscheinlich noch erweitert.

Der Abstrich wird von geschultem Personal durchgeführt. Es werden ausschließlich Tests verwendet, die vom Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sind. Im Anschluss an den Test erhält jeder eine Bescheinigung zum Mitnehmen.

Das Angebot richtet sich insbesondere an alle Brilonerinnen und Briloner, aber auch Personen die beispielsweise in Brilon arbeiten und nicht hier wohnen, dürfen sich testen lassen. Für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen stehen separate Parkplätze direkt am Testzentrum zur Verfügung und sind ausgewiesen.

Bild: Das DRK Covid-19 Schnelltestzentrum in Brilon

Fotocredits: DRK Brilon

Quelle: DRK Kreisverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon