POL-HSK: Einbrüche im HSK

Zwei Baucontainer aufgebrochen

brilon-totallokal: Bestwig / Brilon: In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter zwei Baucontainer auf. Die Tatorte liegen in Bestwig und Brilon.

Vermutlich mit einem Bolzenschneider durchtrennten die Täter das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf der Straße “Am Dümpel” in Bestwig. Aus dem Inneren entwendeten sie hochwertige Werkzeuge und Maschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 – 90 200 entgegen.

In Brilon hebelten die Täter einen Baucontainer an der Rixener Straße auf. Sie entwendeten ein Heizungsgerät. Zudem versuchten sie einen Radlader zu starten. Das gelang ihnen jedoch nicht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon