Am Donnerstag, den 25. März 2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zum „Online-Bilderbuchkino“ ein.

brilon-totallokal: Um 17 Uhr erzählt Steffi über die Online-Plattform Webex die Geschichte „Conni und der Osterhase“.

Am Freitag, den 12. März 2021 wird die digitale Veranstaltung ein weiteres Mal morgens um 10 Uhr angeboten.

Familien, Kindergartengruppen und Betreuungsgruppen, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]. Das Vorleseangebot richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

Kontakt: Ute Hachmann, Leitung Stadtbibliothek Mail: [email protected]

