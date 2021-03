Sportler im HSK bekennen Farbe gegen Rassismus und Diskriminierung

Der KreisSportBund HSK (KSB HSK) beteiligt sich in diesem Jahr an den internationalen Wochen gegen Rassismus



brilon-totallokal: Gemeinsam mit anderen KreisSportBünden in NRW sind dazu verschiedene Aktionen geplant. Unter anderem ruft der KSB HSK dazu auf, Bilder in pinken Kleidungsstücken und/oder mit pinken Accessoires zu machen und sie mit dem #PinkGegenRassismus im Netz zu verbreiten. Damit kann jeder Einzelne ein Zeichen gegen menschenverachtendes Verhalten setzen. Des Weiteren wurde eine Bastelaktion ins Leben gerufen. Ähnlich wie die Bilder der Regenbogen zu Beginn der Corona-Pandemie werden Herzen in pink in die Fenster gehängt und damit Toleranz und Weltoffenheit gezeigt. Bastelvorlagen für die Herzen können auf der Homepage des KSB HSK unter https://www.hochsauerlandsport.de/themen/pink-gegen-rassismus heruntergeladen werden. Auch inhaltlich gibt es einiges zu bieten. Ab dieser Woche ist die Anmeldung zu der Online-Fortbildung über 15 Lerneinheiten „Rassismus im Sport – (K)ein Thema für mich?!“ über die Homepage des KSB HSK möglich. Zudem steht unter www.pinkgegenrassismus.de ein Selbstlern-Padlet gegen Rassismus zur Verfügung. Hier können auch weitere Informationen zu den Aktionen und Programminhalte gefunden werden. Ansprechpartner: Franziska Geise – [email protected] oder 02904-9763254

