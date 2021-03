Spende jetzt Blut, damit wir Ostern nicht danach suchen müssen!

Mit diesem Slogan hat der DRK-Blutspendedienst West im Vorfeld der Osterferien 2019 und vor der Ausbreitung von Corona 2020 zu Blutspenden aufgerufen.

brilon-totallokal: Aktuell ist nicht an weite Urlaubsreisen und ausgelassene Ferienstimmung zu denken, doch in Krankenhäusern und Kliniken werden auch weiterhin permanent Blutprodukte benötigt. Das DRK veröffentlich daher aktuelle Terminhinweise und Informationen unter blutspende.jetzt

Do 01.03.2021 Brilon Alme 17:00 – 20:00 Uhr in der Gemeindehalle, Graf-von-Spee-Str.

Seit März 2020 ist in allen Coronaschutzverordnungen die Blutspende explizit von den einschränkenden Maßnahmen ausgeschlossen worden. In NRW wurde dies am 23. März 2021 fortgeschrieben. Die über Ostern geplanten Blutspendetermine können und müssen stattfinden, um die gesicherte Versorgung der Kliniken mit Blutprodukten gewährleisten zu können. „Der Blutspendedienst informiert tagesaktuell über die Rahmen­bedingungen, eventuelle Ausschlusskriterien und vieles mehr rund um die Blutspende.“ berichtet Stephan Jorewitz vom Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen und rät: „Bevor sich Spender auf den Weg machen, empfehlen wir einen Blick auf die Internetseite des Blutspendedienstes und bitten ausdrücklich darum, sich im Vorfeld unter blutspende.jetzt einen Termin zu reservieren und eine medizinische Maske zu tragen.“ Weitere Informationen und Termine erhalten Sie auch kostenfrei unter 0800 -11 949 11.

„Medizinische Maske“ definiert sich laut § 3 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung NRW wie folgt: „Medizinische Masken […] sind sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95).“

Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut gibt es keine Hinweise. Aktuell gibt es anstelle der Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen Imbiss als „Lunch-ToGo“.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet.

