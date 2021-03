10 Tage Strom aus Wind im März 2021

Nach Sturm Josef kam am 11.3. das Orkantief Klaus und dann der Sturm Luis. Durch diese Stürme lieferten die Windkraftanlagen sehr hohe Windstromenergien. Auf dem Kahlen Asten wurden am 11.3. Windgeschwindigkeiten von 98 km/h erreicht. (Windstärke 10)

brilon-totallokal: Wind und Solaranlagen liefern jedoch nur Strom nach dem Wetter und nicht nach dem Strombedarf und Nachfrage. Die Genauigkeit dieser Aussage zeigte sich deutlich vor und nach dem Orkantief Klaus, Benötigte Resterzeugung am 9.3 bei hohen Verbrauch 57,5 GW, am Sa. 13.3. bei niedriger Last nur 12,9 GW und am 18.3. wieder hohe 59 GW (Alles Tagesmittelwerte)

Der Windstromanteil am Verbrauch am 9,3 lag bei nur 6 %, am 9.3. bei hohen 76 % und am 18.3. bei 5 %.

Am 20.März 2021 wurde zur letzten Revision das Atomkraftwerk Grohnde vom Netz genommen. Das Kraftwerk wird Ende 2021 stillgelegt. Es hat eine Bruttoleistung von 1430 MW. Um alleine diese Leistung zu ersetzen müssten etwa 1700 Windkraftanlagen a. 3 MW (Megawatt) installieren werden und hat dann je nach Wetterlage einen Stromüberschuss oder aber auch viel zu wenig Strom.

Und große Speicher (Wasserstoff, Batterien, o.a) bedingen auch wieder gewaltige Investitionen, sie benötigen viele edle Rohstoffe und Flächen.

Wir stehen in der Energieversorgung noch vor großen Herausforderungen!

Daten: SMARD

Quelle: Dieter Frigger

