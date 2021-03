Sonderheft Eselsohr „Azubi-Spezial“ – 48 Seiten zeigen 50 Ausbildungsberufe

brilon-totallokal: Auf 48 Seiten präsentieren die Herausgeber vom „Briloner Eselsohr“ zahlreiche Ausbildungsangebote und interessante Geschichten von und über heimische Betriebe. Die drei Briloner Unternehmen Landluft, kreativkarussell und Karma haben die bereits dritte Ausgabe ihres Lifestyle-Magazins am Dienstag der Stadt Brilon druckfrisch übergeben. Ausbildungsleiter Michael Kahrig und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch sorgen dafür, dass das Magazin an die Abschlussklassen der Schulen in Brilon verteilt wird. „Ich wünsche dem Heft eine starke Verbreitung und lege es den jungen Leuten sehr ans Herzen. Es schließt ein wenig die sich aus der derzeitigen Kontaktbeschränkung ergebenen Informationslücken.“ so Bürgermeister Dr. Bartsch.

Die Exemplare sind ab Mittwoch, 24. März 2021 auch in den Discountern, der BWT und bei den Herausgebern und Werbepartnern kostenlos erhältlich.

„Unser Magazin soll den Nachwuchskräften zeigen, wie gut unser Wirtschaftsstandort Brilon aufgestellt ist“, so Jörg Schlüter (Geschäftsführer der Agentur Landluft). Oliver Vogel (Inhaber der Firma kreativkarussell) ergänzt: „Wir haben vom Layout und von der Sprache die Zielgruppe fest im Auge und freuen uns, wenn wir künftige Fachkräfte überzeugen können, Brilon treu zu bleiben.“

Bild: von links Dr. Bartsch, Jörg Schlüter, Michael Kahrig, Günter Kemmerling und Tobias Vogel

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

