Agrarwirtschaft studieren – digital reinschnuppern

Fachbereich Agrarwirtschaft der FH SWF lädt am 09. April zum digitalen Schnuppertag ein – Online-Vorlesungen und individuelle Beratung

brilon-totallokal: Soest: Der Beruf der Agraringenieurin / des Agraringenieurs ist unglaublich vielseitig. Ein Studium der Agrarwirtschaft ist ein erster Schritt in diese vielversprechende Richtung. Was alles dazu gehört, erfahren Interessierte am Freitag, 09. April 2021, beim „Online-Schnupperstudium Agrarwirtschaft“. Angeboten werden spezielle Vorlesungen sowie ein kompaktes Info-Paket rund um den „Soester Agrar-Bachelor“.

Der digitale Schnuppertag startet am Freitag, 09. April, um 9.30 Uhr. Professor*innen geben einen ersten fachlichen Überblick über Inhalte des Bachelorstudiengangs Agrarwirtschaft. Dazu zählen Informationen zu Studienplan, Modulwahl und Praktikum oder „Berufsaussichten einer Agraringenieurin/eines Agraringenieurs“. Im Anschluss geht es direkt in die Online-Schnuppervorlesungen. In diesem Jahr haben die Verantwortlichen aus dem breiten Fächerspektrum des Studienganges Vorlesungen zur Tierhaltung sowie zur Agrartechnik ausgewählt.

Ehemalige Soester Studierende, heute in ausgewählten Firmen aus der Agrarbranche tätig, stellen ihr Unternehmen vor und beantworten Fragen zu Einstieg, Anforderungen, Bezahlung, Firmenpraktikum und mehr.

Im Nachgang an den offiziellen Teil bieten Professor*innen, Mitarbeiter*innen des Fachbereichs und Studierende der Fachschaft Agrarwirtschaft kleinere Beratungsrunden an, um individuelle Fragen der Besucher*innen zu beantworten.

Das Online-Schnupperstudium wird über das Videokonferenztool “Zoom” durchgeführt. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage einsehbar unter www.fh-swf.de/cms/schnuppertag_aw.

Quelle: Fachhochschule Suedwestfalen

