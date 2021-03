Digitale Veranstaltungen sind längst in den Alltag eingezogen.

brilon-totallokal: Westfalen/Soest: Aber einige meinen: „Virtuellen Treffen fehlt das gewisse Etwas…“. Tatsächlich lässt sich ein Treffen mit allem Drum und Dran nicht eins zu eins in den digitalen Raum übertragen. Doch es geht viel mehr, als manche das für möglich halten. Unter dem Titel „Und es hat Zoom gemacht“ lernen Interessierte durch Kurse der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen, wie sie eine Videokonferenz mit dem Programm „Zoom“ planen und durchführen: Und zwar mit ein bisschen Mut, einfachen Mitteln und Kreativität. Außerdem gibt es schnelle Hilfe für die häufigsten Pannen, die passieren können. Die Grundfunktionen lassen sich auch meist recht einfach auf andere Videokonferenzprogramme übertragen. Sie brauchen als Mindestvoraussetzung einen Laptop, PC oder Mac und eine funktionierende Kamera mit Mikrofon. Die ersten vier Veranstaltungen sind sehr erfolgreich und schnell ausgebucht gewesen. Nun bietet die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen mit der erfahrenen Christina Vetter weitere Online-Termine an: Von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr oder von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr am 26.05.2021 oder von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr am 27.05.2021. Die Kursgebühr beträgt 10 €.

Für jene, die die Grundfunktionen von Zoom bereits beherrschen, bietet Christina Vetter ein Online-Seminar unter dem Titel „Der digitale Methodenkoffer“ an. Wie viel Methodenwechsel ist möglich und zumutbar? Welche Methoden wirken anregend, welche eher aufregend? Wie sehr plane ich den privaten oder dienstlichen Raum der Teilnehmenden ein, ohne Grenzen zu überschreiten? Wie kann die Ergebnissicherung in virtuellen Räumen gelingen? Welche Methoden fördern ein Gemeinschaftsgefühl? Interessierte lernen neben Ideen, die den Zoom-Raum nutzen, auch ausgewählte Tools außerhalb der Videokonferenz kennen. Die Kurse finden von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr am 08.06.2021 oder von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr am 09.06.2021. Die Kursgebühr beträgt 10 €.

„Spiritualität digital – kann das wohl gelingen?“ Ja, das kann. Wie kann sich Spiritualität im virtuellen Raum entfalten und die Menschen durch ihren Bildschirm erreichen? Ein Online-Seminar unter dem Titel „Spiritualität und Nähe im digitalen Raum“ bietet Austausch im Rahmen eines Zoom-Meetings über verschiedene Methoden und Gestaltungsideen. Pfarrerin Lindtraut Belthle-Drury und Christina Vetter bieten einen Kurs dazu am 23.06.2021 von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr an. Die Kursgebühr beträgt 20 €.

