Rund um Corona-Pandemie: Stadt Olsberg lädt Gewerbetreibende zu Videokonferenz ein

Zu einem weiteren Informations- und Erfahrungsaustausch lädt die Stadt Olsberg alle heimischen Gewerbetreibenden ein. Die Videokonferenz findet am Donnerstag, 8. April, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt.

brilon-totallokal: Olsberg: Nach dem erfolgreichen Auftakt Mitte März möchten Bürgermeister Wolfgang Fischer und Marco Sudbrak, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales, mit Betrieben, Gastronomen, Händlern und Handwerkern im Olsberger Stadtgebiet ins Gespräch kommen. Sowohl die Pandemie-Lage wie auch die Situation der Gewerbetreibenden sei dynamisch, unterstreicht Wolfgang Fischer: „Gerade deshalb ist ein regelmäßiger Austausch sinnvoll, wie wir es bei dem ersten Gespräch auch vereinbart haben.“

Die Videokonferenz findet über das Programm „Cisco Webex Meetings“ statt, das kostenlos unter https://www.webex.com/downloads.html/ heruntergeladen werden kann. Die Teilnahme ist über PC, Notebook, Tablet, Mobiltelefon (per App) und auch per Telefon möglich. Interessierte Gewerbetreibende können sich mit Angabe des Namens und des jeweiligen Betriebes unter der E-Mail-Adresse [email protected] bis Dienstag, 6. April, 14 Uhr, zu der Veranstaltung anmelden. Sie erhalten dann rechtzeitig vor Beginn der Videokonferenz den entsprechenden Meeting-Link per E-Mail.

Wie bereits bei der Auftakt-Veranstaltung sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, vorab persönliche Fragen rund um das Thema Corona-Schutzverordnung bereits vorab per E-Mail an [email protected] einzureichen. Das Team der Stadtverwaltung hat so die Möglichkeit, sich bestmöglich auf die Anliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorzubereiten. Bürgermeister Wolfgang Fischer lädt alle interessierten Gewerbetreibenden aus dem Olsberger Stadtgebiet zur Teilnahme ein.

Quelle: Stadt Olsberg

